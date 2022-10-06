В Париже откажутся от одного из главного символов французской столицы

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Власти Парижа приняли решение полностью перейти на современные методы оплаты проезда в метро и отказаться от разового бумажного билета, просуществовавшего более 120 лет.

Транспортный оператор французской столицы собирался отказаться от бумажных носителей раньше, но экономические трудности последних лет мешали воплощению задуманного в жизнь. Теперь же решение принято окончательно, хотя отказ от использования билета будет не одномоментным, а постепенным, и растянется аж до 2025 года, пишет The Guardian.

– С 1900 года билет метро сопровождал нашу повседневную жизнь – в наших карманах, кошельках, между страницами книг… Это один из элементов парижской жизни. Мы очень привыкли к нему, и теперь он исчезнет, – написал Грегуар Тонна, посвятивший истории билета парижского метро целую книгу.

Первый билет на метро во французской столице был продан и использован в июле 1900 года. На то время его стоимость составляла 25 сантимов. Спустя 122 года цена разовой поездки в парижском метро достигла 1,9 евро (115 рублей).