Американец ради рекламы сжег уникальную картину кисти Фриды Кало

Предприниматель решил привлечь внимание к своей акции – запуску продаж цифровых версий произведения искусства. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Предприниматель из Флориды Мартин Мобарак сжег картину знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. «Жертвой» миллионера стала яркий холст Fantasmones Siniestros, стоимость которого эксперты оценивали в $10 миллионов.

Столь экстравагантным способом Мобарак решил привлечь внимание к своей акции – запуску продаж цифровых версий произведения искусства. Бизнесмен вынул рисунок Кало из рамы и при скоплении гостей, фиксировавших происходящее на камеры, сжег его в большом хрустальном сосуде, наполненном горючим.

– Я надеюсь, что каждый здесь может это понять. Я надеюсь, что все смогут увидеть положительную сторону, – заявил при этом Мобарак.

А после сообщил, что на смену одному «физическому» рисунку придет 10 тысяч его уникальных копий от компании Mobarak NFT. При этом часть вырученных средств бизнесмен пообещал пожертвовать музею Фриды Кало, а также ряду благотворительных организаций.

В ответ на это Национальный институт изящных искусств Мексики начал расследование, обвинив миллионера в предумышленном уничтожении национального достояния страны.

– В Мексике преднамеренное уничтожение памятника искусства является преступлением с точки зрения федерального закона об археологических, художественных и исторических памятниках и зонах, – заявили представители института.

Главной проблемой на сегодняшний день является установление подлинности уничтоженного рисунка, поскольку не исключено, что Мобарак просто сжег его копию. Если же будет доказано, что уничтожен оригинал, миллионера может ожидать уголовное преследование.