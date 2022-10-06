Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва заложенного в машину взрывного устройства.

Разведка США уверена, что в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной явно просматривается украинский след. Мало того, в спецслужбе заявили, что убийство было инициировано на самом высоком уровне Незалежной.

Спецслужбы США считают, что часть украинского правительства санкционировала взрыв заминированного автомобиля под Москвой в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина, – написала The New York Times со ссылкой на доклад разведслужбы.

В то же время, в США постарались выгородить президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что доподлинно неизвестно, знал ли глава марионеточного режима о готовящемся покушении.

Кроме того, в Вашингтоне утверждают, что не только не имеют отношения к гибели журналистки, но и не знали о подготовке взрыва, поскольку не были намерены провоцировать расширение конфликта. Впрочем, то же самое власти США говорят и об инцидентах на «Северных потоках».

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва заложенного в машину взрывного устройства. После взрыва машина выехала на обочину и сгорела. По оценкам экспертов, 29-летняя Дугина погибла мгновенно.

По факту гибели журналистки возбуждено уголовное дело, по которому одной из главных подозреваемых проходит гражданка Украины Наталья Вовк, покинувшая территорию Российской Федерации вскоре после трагического инцидента.