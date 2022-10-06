Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин уточнил, кто из россиян имеет возможность получить отсрочку от мобилизации в России. Изменения в указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации» 6 октября 2022 опубликовали на официальном сайте Кремля.

Отсрочка от призыва по мобилизации в России 2022: указ президента

Согласно тексту, отсрочку от частичной мобилизации в России должны получить следующие категории граждан:

- Студенты, которые учатся впервые, в образовательных и научных организациях (с госаккредитацией) среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки).

- Аспиранты образовательных и научных организаций по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров.

- Студенты организаций с высшим и средним профессиональным образованием (в том числе программами подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре и ассистентуре-стажировке), расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров.

- Семинаристы духовных образовательных организаций, где готовят служителей и религиозный персонал религиозных организаций.

В указе отмечено, что он вступает в силу с 21 сентября 2022 года. То есть, если кого из уточненного списка успели мобилизовать, его должны будут вернуть назад доучиваться.

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