Женщина и бизнес – понятия совместные?

Проект ведут бессменные Анжелика Сулхаева и Ирина Осадчая, а в гостях у программы побывали Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, Татьяна Белькевич, президент русской ассоциации участников фэшн-индустрии, РАФИ, и Алиса Шавина, выпускница программы «Мама-предприниматель», автор проекта «Агродети».

По данным ФНС России, доля женщин-предпринимательниц в числе предприятий малого бизнеса составляет 40%. В числовом выражении это один миллион триста тридцать тысяч человек на сегодняшний день. Около 43% российских компаний малого бизнеса возглавляют женщины, среди самозанятых тренд также сохраняется – это те же 40% женщин.

- Ничего удивительного - женщины – это гарантия надежности, - объясняет Татьяна Белькевич, президент русской ассоциации участников фэшн-индустрии, РАФИ. – Прежде чем что-то сделать, женщины много и взвешенно размышляют, в первую очередь знакомятся с законами и механизмом работы предлагаемых услуг. Мужчины, как правило, все новое берут нахрапом и часто рискуют, а женщины медленно, но верно идут к своей цели. И им чаще, чем мужчинам, удается сохранить свой бизнес.

- Это подтверждает и тот факт, что женщины в настоящий момент присутствуют практически во всех сферах экономики и бизнеса, – подключается к обсуждению Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. - Есть примеры, когда дамы владеют и руководят автомастерскими, магазинами продажи автозапчастей, производственными предприятиями. Недавно мы были в Ярославле на предприятии, которое работает в рамках военно-промышленного комплекса, и его тоже возглавляет женщина, блондинка, очень симпатичная.

Много женщин занято в сфере основного и дополнительного образования, репетиторства, индустрии развлечений и фэшн-индустрии. И нет пределов применения женским талантам и смекалки. Главная трудность всегда – начать. Именно на старте бывает сложно. Мешают страх неудачи, неопределенность будущего, незнание законов и др. Как раз для преодоления первоначальных трудностей и создан в 2019 году нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», по которому созданы Центры «Мой бизнес».

Центры «Мой бизнес» созданы Минэкономразвития России. Эти центры действуют в 84 регионах и представляют собой довольно развитую сеть из более 400 учреждений, принцип функционирования которых сходен с работой МФЦ с той разницей, что обслуживают не только граждан, но и бизнес.

Как пояснила Алиса Шавина, выпускница программы «Мама-предприниматель», автор проекта «Агродети», минимальный набор услуг центров «Мой бизнес» на самом деле достаточно широк: осуществляется консультационная, информационная и образовательная поддержка; предлагаются меры финансовой помощи (помогают региональные институты развития микрофинансовой организации, гарантийные организации). На базе центров «Мой бизнес» многие регионы открывают коворкинги, предоставляют переговорные комнаты и оборудованные спецтехникой для фото, видео, аудио помещения в коллективное пользование. Бывают совсем уникальные проекты, такие, как швейное кафе или креативные мастерские. На местах поддерживаются любые жизнеспособные инициативы.

Помощь может получить каждый предприниматель вне зависимости от опыта и степени «продвинутости»: помогают с сертификацией, обучением, оборудованием, информацией. И начинающим не страшно сделать первый шаг, а потом второй шаг и третий и потом уже выходить в большое плавание, в крупный разумный бизнес.

Социальное предпринимательство - благотворительность или коммерция?

Женщины чаще, чем мужчины, занимаются социальным бизнесом. Их количество в этой сфере достигает 90%. Однако в обществе гуляет стереотип, что социальное предпринимательство – это больше про благотворительность, чем про зарабатывание денег. И сам термин «социальное предпринимательство» не так давно был зафиксирован в законодательстве, хотя понятие и явление существуют давно. На текущий момент ведется реестр социальных предпринимателей, в который предприятия включаются по заявкам и инициативам регионов. Сейчас реестр насчитывает порядка 6,5 тысяч социальных предприятий.

Социальные предприниматели идут в соответствующие государственные институты или работают с детьми, молодежью, пенсионерами старшего возраста, людьми с ограниченными возможностями и закрывают их потребности в образовании, спорте, туризме, одежде, развлечениях, красоте и здоровье, при этом зарабатывая.

- Последние семь лет мы проводим конкурс «Лучший социальный проект года», который служит многим отличным трамплином для развития бизнеса, - рассказывает Татьяна Илюшникова.

- Бывает, что женщины начинают с маленькой коллекции костюмов и платьиц для своего ребенка, потом продолжают одеждой для себя, для своей соседки, и из этого вырастает настоящий бизнес, - дополняет собеседницу Татьяна Белькевич. – А учитывая, что сейчас многие международные марки и бренды уходят с рынка фэшн, у российских дизайнеров начинается то золотое время, когда они могут захватывать рынки.

«Мама-предприниматель» - звучит гордо

«Мама-предприниматель» - одна из старейших образовательных тренинговых программ, которая началась задолго до запуска национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и сегодня, обретя второе дыхание, является его неотъемлемой частью. Старт обновленной программы будет объявлен уже скоро.

Как не без гордости подчеркнула Татьяна Илюшникова, на текущий момент в программе приняли участие более семи тысяч человек в 73 регионах. Победители получают гранты от партнеров конкурса, и эти средства позволяют начать собственное дело. А интересных проектов очень много. Например, Анастасия Мачок из Новосибирской области организовала производство органайзеров для сумок из фетра, чтобы раз и навсегда покончить с хаосом в дамских ридикюлях. Кроме того, на конкурс девушка вышла с собственным дизайном. Обучение по программе и затем победа и грант позволили ей начать собственный хендмейт производства и выйти на такие торговые площадки как «Вайлдберис». А Мария Бургакова из Калмыкии после успешно освоенной программы «Мама – предприниматель» с помощью центра «Мой бизнес» открыла кабинет педиатрии.

В Тамбовской области Виктория Глазкова благодаря собственной дочке вдохновилась на создание бренда детской одежды и открытие собственного интернет-магазина «Моя Николь».

«Агродети» «Мамы-предпринимателя»

Алиса Шавина и ее проект «Агродети» вошел в топ-3 лучших по итогу конкурса «Мама-предприниматель».

- В проект меня привели подруги, - делится впечатлениями Алиса Шавина. - Они уже участвовали в проекте и положительно отзывались о нем. Я тоже убедилась на своем опыте, что это полезный образовательный интенсив, который длится всего неделю. Но ты должен приходить на проект каждый день, как на работу. Это очень хорошее подспорье для мамочек, для тех, кто либо недавно начал свой бизнес, либо еще планирует. Сюда можно прийти как с готовым проектом, так и с бизнес-идеей. Вас научат строить бизнес-план, основам маркетинга, - словом, всему, что может пригодиться как начинающему, так и опытному предпринимателям. Я пришла туда с проектом «Агродети», который направлен на то, чтобы показать сельское хозяйство нашим детям. Идея родилась не случайно: мои дети выросли, можно сказать, на фермах и на таких предприятиях, и им всегда было интересно и нравилось общение с животными. К тому же в этом я видела возможность продвинуть локальных товаропроизводителей. Ведь на экскурсии, кроме новых знаний и впечатлений, ребенок обязательно получает продукцию предприятия. Потом понравившееся можно будет купить в магазине. Уже более двух тысяч школьников, включая местных и гостей из других регионов, а также ребят с ограниченными возможностями, прошли через этот проект.

За этот проект Алиса Шавина получила премию «Человек года» в сфере бизнеса, а во Всероссийском конкурсе «Мастеров гостеприимства» проект вошел в финал. А это отличная площадка для обмена опытом и мнениями между конкурсантами-соперниками. И если вы действительно хотите организовать собственное дело, не стоит пренебрегать подобными социальными «лифтами».