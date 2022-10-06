Собьют «Точки-У» и «Байрактары» под аккомпанемент шестиструнной гитары

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300В на боевых позициях, в зоне проведения специальной военной операции.

«На кадрах С-300В приводит ракеты в стартовое положение. Они могут поразить все, что летит в радиусе сотни километров и на высоте 35 тысяч метров. Еще один радар непосредственно на пусковой установке фактически подсвечивает цель, обеспечивая ее захват и уничтожение. С первого и единственного выстрела поражают, например самолеты и вертолеты противника. Двойной расход - гарантирует уничтожение уже более сложных целей, летящих на большой скорости - это крылатые или баллистические ракеты», - комментируют кадры в военном ведомстве.

Попадались расчету и более сложные - двойные цели. Операторы уже научились их распознавать. ЗРК С-300В способен сопровождать 12 целей и половину из них сразу уничтожить. О состоянии наших средств ПВО в зоне специальной военной операции говорят звезды на борту боевой техники. Ракетчики рисуют их после каждой новой уничтоженной боевой цели – ракеты «Точки-У» или беспилотника «Байрактар».

«Результаты несения нашего боевого дежурства мы отображаем на лицевой части наших машин. Каждая звезда – это результат пуска и уничтожение каждой цели. … Пуски всегда проходят в штатном режиме. Никогда не происходит никаких отказов. Аппаратура пусковой установки отрабатывает все четко, и всегда цель поражена», - рассказал журналистам начальник расчета пусковой установки ЗРК С-300В Иван.

Когда дежурная смена меняется, важно сменить обстановку. Зенитчикам помогает музыка.

«С товарищем, сослуживцем сидим вдвоем, давай, может, гитару возьмем, я тебя научу играть. И вот, взяли гитару, и днем между дежурствами сидим, я его учу играть и сам отдыхаю творчески», - говорит Иван перебирая струны гитары.

СПРАВКА «КП»

ЗРК С-300В – первый в мире полностью автоматизированный зенитно-ракетный комплекс, цифровая система самостоятельно обнаруживает цель, сопровождает ее, наводит ракету и отслеживает результат стрельбы. Он предназначен для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Радиолокационная станция ЗРК С-300В осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров. Мощность станции такова, что установленные на летательных аппаратах средства радиолектронной борьбы заглушить ее не способны.Круглые сутки на боевом посту.