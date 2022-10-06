Ты за Толстого или Достоевского?

"Тотальный диктант" запускает цикл нескучных лекций. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 10 октября начинаются каникулы в школах, где учатся по триместрам. А с 26-го пойдут отдыхать те, кто занимается по четвертям. Почему бы не провести время с пользой, послушав всей семьей интересные истории о классиках?

Героев – пять: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, Федор Достоевский и Лев Толстой. О каждом рассказывается не в академически строгом стиле, а в форме увлекательных историй.

- Мы поговорим об удивительных тайнах и некоторых загадках, которые пронизывают их творчество. Именно так, легко и интересно, мы еще лучше станем постигать великую русскую литературу, - говорит автор проекта - писатель, продюсер, педагог Павел Сурков.

Почему для Пушкина была так важна тема ожившей статуи? В чем заключается истинная тайна Гоголя? Почему Достоевского называют главным русским классиком и справедливо ли противопоставлять его Толстому?

Лекции бесплатные. Все уже в открытом доступе по ссылке, так что послушать можно в любое удобное время. Каждая длится около получаса, сопровождается иллюстрациями для лучшего восприятия и музыкой, которую, к слову, сочинил к своим лекциям Павел Сурков.

Цикл «Секреты русской литературы» бесплатный, но зрители и слушатели могут поддержать всемирную просветительскую акцию «Тотальный диктант», оформив на сайте разовое или ежемесячное пожертвование. По словам директора фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, все средства пойдут на проведение акции в 2023 году. Акция – общественная, интерес к ней огромный, однако президентского гранта и спонсорских вложений, увы, очень не хватает.