«Единая Россия» и РНИМУ им. Н.И. Пирогова запустили курсы сестринского дела для девушек-волонтёров

Женское движение «Единой России» совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова дали старт первому потоку курсов сестринского дела для волонтёров-девушек. Занятия проходят на базе медуниверситета. Их проводят опытные медики и преподаватели вуза.

И У ПОСТЕЛИ, И В ОПЕРАЦИОННОЙ

«Единая Россия» ежедневно получает обращения из разных регионов от людей, которые ищут возможности участвовать в волонтёрской работе, помогать раненым в госпиталях или отправиться в зону СВО, работать волонтёрами и в медицинских учреждениях в регионах России, – сообщила заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Дарья Лантратова. - Этот курс – ответ на запрос сотен женщин по всей стране. Мы хотим быть полезными, не только теплыми словами, но и делом поддержать наших бойцов, которые сегодня защищают нашу страны».

После учебы девушки-добровольцы смогут присоединиться к гуманитарной миссии «Единой России».

Директор мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Павел Лопанчук пояснил, что слушатели курса научатся оказывать помощь при травмах, кровотечениях, переломах, ранениях и других повреждениях, пользоваться хирургическими инструментами.

«Чтобы быть полезными не только у постели больного в качестве младшего медперсонала, но и в операционных — как ассистенты операционной медсестры. А по итогам курсов волонтеры получат подписанный сертификат об обучении», - отметил он.

ДЕПУТАТЫ - ПЕРВЫЕ

Первыми слушателями курса стали волонтёры из Москвы. Освоить навыки сестринского ухода за больными решили также депутаты Государственной Думы РФ – член комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина, зампред комитета по экологии Жанна Рябцева, председатель комитета по просвещению Ольга Казакова.

Помощь в разработке и организации обучения оказали глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев на Донбассе и освобождённых территориях в рамках гуманитарной миссии «Единой России», и его заместитель, депутат Бадма Башанкаев. Оба депутата, несмотря на бронь, также заявили о своём добровольном желании отправиться в зону СВО в помощь военным медикам.

«Помощь и поддержка, которую оказывают волонтёры в госпиталях, в зоне СВО трудно переоценить. Даже самые простые операции – перенести больного, перестелить, накормить, перевязать – это бездна времени. И когда наши девушки-добровольцы берут на себя эту работу, они экономят бесценные минуты и часы профессиональных врачей – это спасает жизни. Конечно, такие навыки пригодятся любому человеку в мирное время: умение позаботиться о больном необходимо в каждой семье», - считает Бадма Башанкаев.

Сейчас разрабатывается система обучения для жительниц разных регионов России. Курсы планируют запускать на базе местных медицинских учреждений. Кроме того, обучение будет доступно онлайн – на сайте партии.