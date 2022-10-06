Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» признан одной из лучших разработок 2022 года

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

Цифровой двойник сейсморазведочных работ «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок, представленных на конкурсе инноваций для нефтегазовой отрасли в рамках форума «Smart Oil & Gas 2022». Система планирования и мониторинга геологоразведочных работ одержала победу в номинации «Лучшее решение с использованием цифровых моделей и предиктивной аналитики». Инновационный проект разработали специалисты «Газпром нефти» совместно с российской ИТ-компанией «Ланит-Терком».

Цифровые двойники с каждым годом становятся все более востребованными в реальном секторе - нефтегазовой отрасли, строительстве, промышленном производстве, логистике. Они облегчают процесс планирования и оптимизируют издержки. «Газпром нефть» с 2020 года использует цифровой двойник во всех своих сейсморазведочных проектах. На сегодняшний день в системе содержатся данные о более чем 800 геологоразведочных объектах компании.

Цифровой двойник обеспечивает оперативный дистанционный доступ к сводной статистике и данным поисковых проектов для получения актуальной геофизической информации. В систему входят модули предиктивной и видеоаналитики, анализа рисков, рекомендаций и картографических операций. Используя накопленную информацию, алгоритмы подбирают оптимальные решения для изучения перспективных участков.

«Цифровой двойник сейсморазведки позволил систематизировать огромные массивы геологоразведочных данных, повысить точность и сократить стоимость поисковых проектов, - рассказал директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть-Гео» Юрий Масалкин. - Благодаря этому инструменту в прошедшем полевом сезоне мы досрочно завершили программу сейсморазведки. Цифровой двойник стал единой платформой не только для повышения качества работ, но и для создания единой экосистемы взаимодействия с партнерами, внедрения и тиражирования наших стандартов и экологичного подхода при поиске углеводородов».

В перспективе возможности цифрового двойника «Газпром нефти» будут расширены. Система будет вести контроль за внедрением на объектах «Газпром нефти» стандартов экологичной сейсморазведки «Зеленая сейсмика». Кроме того, цифровой двойник займется планированием и мониторингом беспилотных геофизических исследований.

«Вместе с нашим партнером «Газпром нефтью» нам удалось в кратчайшие сроки разработать с нуля и внедрить в производственную деятельность отечественную систему Цифровой двойник. Учитывая эффект, который это решение дало уже в первые годы эксплуатации, уверен, что оно будет востребовано и в других компаниях отрасли», - отметил директор департамента цифровых решений «Ланит-Терком» Марат Немешев.