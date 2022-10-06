Центры психологической помощи и консультирования создадут в Новгородской области для родных мобилизованных

Об этом сообщил заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Новгородской области Андрей Данилов.

– Для региона приоритетная задача, чтобы семьи чувствовали себя защищёнными и знали, что им помогут. Эта работа требует индивидуального точечного подхода. Для решения таких вопросов в регионе создан Центр скорой социальной помощи на базе государственного областного автономного учреждения «Новгородский областной центр «Семья», – рассказал Андрей Данилов.

Заместитель губернатора добавил, что точки приёма специалистов Центра в настоящее время открываются в каждом муниципальном районе в комплексных центрах социального обслуживания населения. Семьи мобилизованных граждан могут обращаться в эти Центры по любым вопросам. Сюда можно будет прийти не только за социальной поддержкой, но и за юридической помощью, обратиться за содействием в оформлении детей в детские сады, помощью в трудоустройстве и иным вопросам.

Для решения вопросов каждой конкретной семьи мобилизованных специалисты центра взаимодействуют с многофункциональными центрами (МФЦ), центрами занятости населения, центрами социальных выплат, образовательными и медицинскими организациями, администрациями муниципальных районов, Уполномоченными по правам человека и по правам ребёнка.

– Каждая семья стоит на особом контроле, с каждой мы будем работать индивидуально. Поддержка может быть разной – устройство ребёнка в детский сад, лечение..., – уведомил Андрей Данилов и отметил, что глава региона Андрей Никитин лично поручил оказать всестороннюю социальную поддержку семьям мобилизованных, если она им потребуется.

Центр будет сопровождать обратившиеся семьи мобилизованных граждан на протяжении всего периода службы их родственников.

«Мужчины, уходя на службу, должны понимать, что их семьи находятся под защитой и будут обеспечены необходимой поддержкой. Информация об адресах точек приёма обращений будет опубликована в ближайшие дни на официальном сайте и в социальных сетях министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области и областного Центра «Семья»», – сказал Андрей Данилов.

Руководитель администрации губернатора ответил и на один из наиболее частых вопросов жителей области – предоставления отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья, в частности, если нет подтверждающих документов.

Андрей Данилов сообщил, что после получения повестки из военного комиссариата гражданину вручают также направление на военно-врачебную комиссию. По ее итогам будет определено: годен ли мужчина для службы в Вооружённых силах РФ.

Во время проведения медицинского освидетельствования призывник может обратиться за направлением к врачу-специалисту и обследоваться у него. В результате доктор сделает заключение о годности мужчины к службе в армии.