Любовь близких, спорт и домашние животные: россияне рассказали, как спасаются от стресса

Теплое общение лучше всего помогает от стресса Фото: Shutterstock

Портал Авито Работа спросил россиян, как они справляются со стрессом. В эти дни в Сети появляется множество советов, от изысканных вроде ароматических ванн, до жестких (специальные дыхательные практики, экстремальный спорт). Но каким советам люди следуют в реальности? Оказалось, самому простому – побольше гулять. Так ответило 58% опрошенных, в Москве – еще больше (63%).

Достойную конкуренцию этому нехитрому, но эффективному методу составляет общение с близкими (52%) и спорт (38% - можно было выбирать более одного ответа). Россияне также обратились к хобби (34%) и ищут спасение от плохих новостей в обществе домашних животных (29%).

Что касается спорта – наверное, самого полезного «спасения» - то здесь рост просто астрономический. Адепты йоги и стретчинга выросли в числе на 47%, сайклинга (особый велотренажер) – на 34%, плавания на 30%.

Точных оценок, насколько выросло число стрессующих, пока нет. Осень – традиционно сложное время для горожан, в этом году к погоде добавляется тревожный новостной фон. Психологи советуют также нормализовать сон, ограничить чтение новостей, сосредоточиться на повседневных делах и стараться ограждать себя от тех, кто вносит в твою, конкретную жизнь тревогу и тоску.

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