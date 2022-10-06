Фонд президентских грантов поддержал «ЗооДруга»

Фото предоставлены Пресс-службой «ЗооДруг»

Поддержка будет оказана сразу двум проектам благотворительного фонда «НИКА» и «России ского биологического общества». Обе организации входят в состав оргкомитета Всероссии скои кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и близлежащих территории «ЗооДруг».

- Во Всемирныи день защиты животных, мы рады поделиться новостями о том, что «ЗооДруг» получил поддержку на столь высоком уровне, - сказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающеи среды Общественнои палаты РФ и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шарои кина. - То, что сразу два проекта выиграли гранты, подче ркивает актуальность и востребованность нашеи помощи. Нам всем вместе предстоит проделать большую работу по обеспечению ответственного обращения со всеми видами животных на территории Донбасса, Запорожья и Херсонскои области и привести область обращения с животными в соответствие с нормами россии ского законодательства. Проекты, которые реализует фонд «НИКА» и «России ское биологическое общество» при поддержке Фонда президентских грантов положат этому начало.

Под эгидои «ЗооДруга» фонд «НИКА» направит приютам для бездомных животных и волонте рам Донбасса четыре фуры с кормами и ветеринарными препаратами. А России ское биологическое общество заи ме тся развитием зооволонте рского движения на вошедших в состав России территориях.

СПРАВКА «КП»

Всероссии ская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» запущена по инициативе Комиссии по экологии и охране окружающеи среды Общественнои палаты РФ 31 марта 2022 года.

В ее рамках проводится сбор денежных средств, кормов и ветеринарных препаратов, осуществляется вывоз животных без владельцев в Россию, а помощь отправляется зоопаркам и приютам Донбасса и в близлежащие регионы.

Оргкомитет «ЗооДруга» объединил ведущие россии ские фонды и организации, которые оказывают помощь как диким, так и одомашненным питомцам – всего более 15 организации и проектов, среди них Общественные палаты ДНР и ЛНР.

Фото предоставлены Пресс-службой «ЗооДруг»

В оргкомитет «ЗооДруга» входят:

• Всероссии ская информационная кампания «Забери друга из приюта»

• Московское общество защиты животных

• Центр защиты животных АНО «ГБР . Зоозащита»

• АНО Реабилитационныи центр для бездомных собак «Своя стая»

• Благотворительныи фонд помощи животным «Леснои приют»

• Благотворительныи фонд помощи бездомным животным «Ника»

• Фонд Защиты Китов

• Благотворительныи фонд «Рядом»

• Общероссии ская общественная организация «России ское биологическое общество»

• Альянс защитников животных

• России ская кинологическая федерация

• Общественная палата ДНР

• Общественная палата ЛНР

• Сообщество «Друзья моего сердца»

• Региональная общественная организация инвалидов «Алые паруса»

• Общественная палата Московскои области

• Акция «Помощь животным Донбасса»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Пункт прие ма помощи «ЗооДруг» деи ствует в общественном центре сбора гуманитарнои помощи для жителеи Донбасса в здании Общественнои палаты РФ на Миусскои площади.