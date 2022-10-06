Минобороны: На всех направлениях враг отброшен от линии обороны российских войск

На Купянском направлении противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку прорыва и был отброшен. Фото: Александр КОЦ

В Минобороны продолжают информировать общественность о проведении демилитаризации и денацификации киевского режима, что не жалеет резервов и бросает в бой гражданских лиц с инструкциями о том, как пользоваться автоматом Калашникова.

Основной удар более подготовленных подразделений ВСУ произошел за последние сутки на Купянском направлении. Там противник силами до трех батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку прорыва.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил журналистам о потерях ВСУ на основных направлениях: «На Купянском уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, 5 танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей, на Краснолиманском ликвидировано 25 диверсантов и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами, на Артемовском освобождено Зайцево, уничтожено более 120-ти военнослужащих и три боевые машины пехоты».

Также генерал-лейтенант сообщил, что на рубежах развертывания у населенного пункта Новый Комар ударами армейской авиации ВКС России было уничтожено до 60-ти военнослужащих, а у Давыдов Брод Херсонской области - более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники.

Таким образом, только за минувшие сутки вооруженные формирования киевского режима опять потеряли не менее 600 военнослужащих.

Фото: Минобороны РФ

«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», - подчеркнул Конашенков.

Кроме того, точными ударами авиации, ракетных войск, ПВО и артиллерии за сутки поражены: 2 беспилотника, три снаряда «Ольха», МиГ-29 и Су-24, 2 батареи реактивных систем «Град», 4 склада с боеприпасами, 4 переправы через Ингулец, 8 пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

315 - самолетов.

157 - вертолетов.

2160 - беспилотных летательных аппаратов.

379 - зенитных ракетных комплексов.

5412 - танков и других боевых бронированных машин.

862 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3452 - орудия полевой артиллерии и миномета.

6316 - единиц специальной военной автомобильной техники.