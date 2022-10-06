Владимир Путин рассказал, насколько снизилась инфляция в России

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В четверг Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент перечислил, как экономика справляется с санкциями: есть свои победы и свои поражения. А еще глава страны сравнил наше положение с Европой – у них тоже не все гладко.

ПРОИЗВОДСТВО

Президент порадовал сообщением, что четырехмесячный спад промпроизводства наконец-то закончился.

- Постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении: автопром и металлургия. Хорошая динамика у аграриев – плюс 4,6% с января по август. В августе строительство выросло на 7,4%, - перечислил он.

ЭКСПОРТ

А вот продажа за рубеж углеводородов и стали просела. Особенно это чувствуется на западном направлении.

- Страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее, - заметил глава страны.

ИНФЛЯЦИЯ

- Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%. Кстати говоря, вот в еврозоне – 10%, в Германии - 10,9%, в Нидерландах – 17,1%, в Латвии – 22,4%, в Литве – 22,5%, в Эстонии – 24,2%, - перечислил Путин.

СПРОС

Российский лидер рассказал, что пока бюджет идет с профицитом аж в 1,4 трлн. рублей. Но это не помогает простым людям вернуться к прошлому уровню покупок.

- В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8% в реальном выражении, и в сентябре эта динамика ещё понизилась. Причём в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении, - заключил президент.

Другими словами, в непростое время люди отказываются от трат. Оно и понятно – некоторые вещи подорожали слишком сильно. Когда классическая Нива стоит почти 2 млн. рублей, не удивительно, что народ перестал брать новые машины.

- Важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять, - поручил правительству Путин в конце своей вступительной речи.