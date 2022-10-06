Американский бизнесмен и один из самых богатых людей планеты Илон Маск Фото: REUTERS

Пару дней назад американский бизнесмен и один из самых богатых людей планеты Илон Маск в своем твиттер-аккаунте разорвал «украинский шаблон» Запада, внезапно поддержав Россию и предложив свое видение возможности закончить военный конфликт на Украине. Напомним суть его предложений: признать Крым российским (потому что Хрущев «по ошибке» передал его Киеву), провести в тех восточных регионах, где проголосовали за воссоединение с Россией, повторные референдумы под эгидой ООН и признать нейтральный статус Украины. Осталось непонятным, почему знаменитый миллиардер внезапно отклонился от курса коллективного Запада и поддержал Россию.

Понятно, что реакция украинских деятелей была не просто нервной, а взрывной. Экс-посол Киева в Германии Мельник просто послал Маска по известному адресу (правда, по-английски). Осудили бизнесмена, правда, пока без истерики, и на родине: сенатор Линдси Грэм, один из инициаторов «адских санкций» против Москвы, заявил, что при «всем уважении к Маску» тому надо просто объяснить, почему Россия «вторглась» на Украину. Лучше бы он этого не делал…

Не раз доказывавший свою правоту в бизнес-решениях и умеющий отстаивать свою точку зрения Маск тут же вступил в полемику с сенатором. «Если вы считаете, что воля народа имеет значение, - написал он, - то должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию.» И в Киеве опять заистерили, почему Илон Маск поддержал Россию? Ана аккаунте Верховной рады американцу стали прочищать мозги, страстно доказывая «украинскую природу» Крыма и Донбасса. Но, видать, перестарались, и Маск вынужден был послать все по тому же адресу, куда его отправил Мельник, украинскую Раду. Понятное дело, тоже по-английски.

ПОЧЕМУ ИЛОН МАСК ПОДДЕРЖАЛ РОССИЮ?

Страсти вокруг «прозрения» бизнесмена не утихают, многие просто не понимают причины поступков Маска. Среди ответов на вопрос, почему Илон высказался о войне и России, выдвигаются совсем уж смехотворные версии. Вплоть до обвинений в том, что он - агент Путина. Забывая, что его компания SpaceX предоставила ВСУ доступ к системе Starlink, дающей высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет. Вся посыпавшаяся на Маска брань западных и украинских СМИ делает из него предателя и отступника. Но есть, хоть и редкие, совсем другие оценки. А вдруг шокирующие Запад предложения Маска, выражаясь языком дипломатов, это «заход» с целью пересмотреть утвердившуюся там жесткую позицию: война с Россией до последнего украинца? Может, это сигнал пресловутых контр-элит о том, что пора возвращаться к дипломатии? Ведь даже такой грозный воитель как главный дипломат ЕС Боррель вдруг в унисон Маску процедил что-то про переговоры.

- Конечно, хотелось бы верить в некое прозрение Маска и определенной части западной элиты относительно ситуации на Украине и уже на новых территориях, вошедших в состав России, - сказал в интервью для радио «Комсомольская правда» политолог Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ. - Но я бы, честно говоря, здесь особо не обольщался. Такого рода миротворческие инициативы идут на фоне достаточно активного наращивания военных поставок украинской армии, введения дальнейших санкций и жесткого политического, экономического и прочего давления на Российскую Федерацию. На мой взгляд, здесь имеет место некое желание западных элит усыпить бдительность российского истеблишмента, а при удобном случае навязать России невыгодные соглашения по типу Дейтонских, которые, в конце концов, привели к распаду бывшей Югославии.

Конечно, сегодня любое несогласие с генеральной линией Запада, в том числе и высказанное Маском, может трактоваться как «троянский конь» для усыпления бдительности Москвы. Просто потому, что доверие у нее к Западу, как уже не раз было сказано и политиками, и дипломатами, - на нуле.

МИРОВЫЕ ЭЛИТЫ УСТАЛИ ОТ ВОЙНЫ И ГОТОВЫ ВЫСЛУШАТЬ ИЛИ ДАЖЕ ПОДДЕРЖАТЬ РОССИЮ?

Но все же скандал с миротворческой инициативой от гуру высоких технологий вполне может быть индикатором истинной усталости и страха от железобетонного курса на бескомпромиссный конфликт с Россией. Все-таки Маск - не бывший военный советник, прозревший после ухода в отставку. Он с его успешным космическим бизнесом - часть военно-промышленного комплекса США. Его авторитет бизнесмена и визионера признан во всем мире. Мнение Маска о самой острой военно-политической проблеме мировой безопасности и возможном способе ее решить уже услышано на Западе. А как иначе, если Макрон с Шольцем нового ничего сказать не могут, а Байдену ничего нового не подсказывают?