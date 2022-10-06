«Давайте начнем разговор сегодня»: Матвиенко предложила Верховной Раде Украины переговоры

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В столице Индонезии Джакарте в эти дни проходит саммит спикеров парламентов G20. Россию представляет большая делегация, во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Выступая перед коллегами, Валентина Ивановна, естественно не могла не затронуть тему кризиса отношений нашей страны с Украиной.

- Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров, - предложила парламентарий.

Она даже очки сняла и посмотрела убедительно на весь зал. Мол, что мешает.

- Парламент России и парламент Украины, - продолжила она. Давайте хотя бы попытаемся понять друг друга. Найти договоренности. Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию внутри украинского кризиса. И мы уже достигли практически договоренностей в Стамбуле, готовы были двигаться вперед. Но, к сожалению, Украина тогда очевидно находясь под внешним управлением отказалась от этих договоренностей. Мы снова говорим – мы за переговоры, за диалог и мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров.

К сожалению, что думают по этому поводу депутаты Верховной Рады неясно. Представителей Украины на саммите в Индонезии нет, потому что страна не входит в состав организации. Зато есть те страны, а соответственно и их парламентарии, которые с Украиной активно взаимодействуют.

G20 – организация, в которую входят Россия, Австралия, Аргентина, Великобритания, Бразилия, Германия, Индия, Италия, Индонезия, Канада, Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Турция, США, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония и ЕС. Основная цель G20 – укрепление межпарламентских связей стран.