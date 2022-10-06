Турция предложила российским туристам свою платежную систему Troy вместо «Мира»: Как ей пользоваться

Анкара предложила отдыхающим в Турции россиянам использовать турецкую платежную систему Troy. Фото: Shutterstock

«Мир» в Турции почил с миром. Еще в конце сентября все турецкие банки прекратили принимать карты российской платежной системы, чтобы не попасть под санкции США. Выпущенные в России карты Visa и MasterCard не работают еще с марта, а купить сегодня в России наличную валюту, чтобы поехать с ней за границу - задача не из легких…

На анталийском побережье тем временем в разгаре бархатный сезон, +25…+28, туристов навалом. Да и в дальнейшем, если не взорвется планета Нибиру (или еще что-нибудь), миллионы россиян каждый год будут разлетаться по Стамбулам да Аланьям. Но как платить?

И вот на горизонте замаячила альтернатива: Анкара предложила россиянам использовать турецкую платежную систему Troy. Наш Центробанк пока раздумывает.

Будет ли принято турецкое предложение? Финансовые аналитики этого не исключают. Сейчас, в условиях жесткий санкций, российским властям стоило бы хвататься за любую возможность, чтобы страна и ее граждане не оказались в изоляции.

Итак, допустим, российские власти согласились. Что ждет в этом случае наших туристов и бизнесменов, которые собираются в Турцию? Отвечаем на главные вопросы.

Как это будет работать?

Турецкие СМИ сообщают: «С одобрения ЦБ РФ, если российские банки, не попавшие под санкции США, примут Troy или откроют счета в турецких банках, работающих в России, и получат карту, интегрированную с Troy, российские туристы смогут совершать покупки по этим картам в Турции».

Директор банковского институт ВШЭ Василий Солодков поясняет: если Россия примет предложение Турции, то система будет работать у нас так же, как и китайский UnionPay. Российские банки подключатся к Troy и смогут выдавать соответствующие банковские карты. Соберетесь в Турцию – приходите в банк, заводите такую карту, кладете на нее рубли. И вуаля - можно расплачиваться в турецких магазинах и снимать деньги в местных банкоматах.

Можно ли по этой карте забронировать отель в Турции или купить авиабилеты?

Вопрос открытый. В турецких СМИ пишут, что россияне «смогут оплачивать проживание и транспорт из своей страны через онлайн-систему». Но как это будет работать – через мобильные приложения или сайты турецких банков, пока непонятно. В воздухе завис вопрос и с банковскими комиссиями за платежи по Troy. Как и с ценой выпуска самой карты. Для сравнения, завести пластик китайской платежной системы UnionPay в российском банке стоит от 5000 рублей.

В каких еще странах принимают карты Troy

В открытых источниках я не нашла списка стран, где принимают «Трою» (кроме самой Турции, разумеется). К слову, и в самой 80-миллионной Турции Troy не слишком популярна. Сама платежная система была запущена в 2016 году. Ее доля на рынке около 4%. А пользователей – 12 миллионов. Не густо. Так что неудивительно, что турецкие банкиры хотят расширить свое влияние по принципу «и нашим – и вашим».

А санкции на нее не наложат?

Платежная система создана в Турции и полностью контролируется турками. Поэтому на нее, с одной стороны, сложно надавить санкциями. А с другой, как утверждают эксперты, Troy сотрудничает с некоторыми американскими системами. Поэтому рычаги влияния все же есть.

- США найдут способ надавить на дружественные Troy банки, чтобы те не принимали эти карты, - считает Василий Солодков. - Мировая финансовая система завязана на долларовые обороты. Банков, где нет долларов, практически нет.

Но поживем - увидим. Турки тоже понимают риски, и предлагая нам пользоваться «Троей», об американских кознях должны были подумать в первую очередь.

Как еще платить в Турции

Кроме наличной валюты, в Турцию можно приехать и с рублями. Хотя вариант не самый надежный: принимают их по заниженному курсу и далеко не в каждом городе можно найти такой обменник.

Также многие банки Турции принимают выпущенные в России карты китайской платежной системы UnionPay.

А еще можно завести карту турецкого банка. Но не всякого. По отзывам наших туристов и эмигрантов, россиянам готовы открывать счета банки Denizbank, Ziraat и Vakif. Правда, в основном за это просят депозит - от 10000 лир (около $700) до $10000, который кладется на счет и блокируется на месяц. Имея турецкий счет, можно перекинуть на него деньги из России по системе международных переводов SWIFT и спокойно расплачиваться.

Правда, многие российские банки отключили от SWIFT, а другие дерут большую комиссию. Но это уже совсем другая история…