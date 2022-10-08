Кто-то скажет, что слишком тонкокожая, слишком мучительно переживающая свои многочисленные драмы Цветаева была с жизнью просто несовместима

Марина Цветаева была, без сомнения, самой эмоциональной из великих русских поэтесс. И, видимо, величайшей: по крайней мере, Иосиф Бродский считал ее лучшим поэтом ХХ века («не лучшим русским поэтом, лучше даже Ахматовой и Мандельштама, а лучшим в мире» - как вспоминал друг Бродского, Лев Лосев). Ее трагическая судьба, казалось бы, исследована во всех подробностях - и все равно, большинство биографов не могут четко сказать, почему в августе 1941-го она решила оборвать свою жизнь. Кто-то скажет, что слишком тонкокожая, слишком мучительно переживающая свои многочисленные драмы Цветаева была с жизнью просто несовместима…

Некоторые ее гениальные стихотворения - «Мне нравится, что вы больны не мной», «Вы, чьи широкие шинели…», «Уж сколько их упало в эту бездну», «Я тебя отвоюю» - давно стали популярными песнями, и, увы, сегодня их текст практически невозможно отодрать от музыки. В день ее рождения мы решили вспомнить стихотворение, избегшее этой участи - хотя по-своему и не менее популярное.

Вчера ещё в глаза глядел,

А нынче — всё косится в сторону!

Вчера еще до птиц сидел, —

Все жаворонки нынче — вороны!

Я глупая, а ты умен,

Живой, а я остолбенелая.

О, вопль женщин всех времен:

«Мой милый, что тебе я сделала?!»

И слезы ей — вода, и кровь —

Вода, — в крови, в слезах умылася!

Не мать, а мачеха — Любовь:

Не ждите ни суда, ни милости.

Увозят милых корабли,

Уводит их дорога белая…

И стон стоит вдоль всей земли:

«Мой милый, что тебе я сделала?»

Вчера еще — в ногах лежал!

Равнял с Китайскою державою!

Враз обе рученьки разжал, —

Жизнь выпала — копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду

Стою — немилая, несмелая.

Я и в аду тебе скажу:

«Мой милый, что тебе я сделала?»

Спрошу я стул, спрошу кровать:

«За что, за что терплю и бедствую?»

«Отцеловал — колесовать:

Другую целовать», — ответствуют.

Жить приучил в самом огне,

Сам бросил — в степь заледенелую!

Вот что ты, милый, сделал мне!

Мой милый, что тебе — я сделала?

Всё ведаю — не прекословь!

Вновь зрячая — уж не любовница!

Где отступается Любовь,

Там подступает Смерть-садовница.

Самo — что дерево трясти! —

В срок яблоко спадает спелое…

— За всё, за всё меня прости,

Мой милый, — что тебе я сделала!

1920 г.