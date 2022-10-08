Кто-то скажет, что слишком тонкокожая, слишком мучительно переживающая свои многочисленные драмы Цветаева была с жизнью просто несовместима
Марина Цветаева была, без сомнения, самой эмоциональной из великих русских поэтесс. И, видимо, величайшей: по крайней мере, Иосиф Бродский считал ее лучшим поэтом ХХ века («не лучшим русским поэтом, лучше даже Ахматовой и Мандельштама, а лучшим в мире» - как вспоминал друг Бродского, Лев Лосев). Ее трагическая судьба, казалось бы, исследована во всех подробностях - и все равно, большинство биографов не могут четко сказать, почему в августе 1941-го она решила оборвать свою жизнь. Кто-то скажет, что слишком тонкокожая, слишком мучительно переживающая свои многочисленные драмы Цветаева была с жизнью просто несовместима…
Некоторые ее гениальные стихотворения - «Мне нравится, что вы больны не мной», «Вы, чьи широкие шинели…», «Уж сколько их упало в эту бездну», «Я тебя отвоюю» - давно стали популярными песнями, и, увы, сегодня их текст практически невозможно отодрать от музыки. В день ее рождения мы решили вспомнить стихотворение, избегшее этой участи - хотя по-своему и не менее популярное.
Вчера ещё в глаза глядел,
А нынче — всё косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, —
Все жаворонки нынче — вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
И слезы ей — вода, и кровь —
Вода, — в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха — Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая…
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Вчера еще — в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал, —
Жизнь выпала — копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду
Стою — немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал — колесовать:
Другую целовать», — ответствуют.
Жить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе — я сделала?
Всё ведаю — не прекословь!
Вновь зрячая — уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
Самo — что дерево трясти! —
В срок яблоко спадает спелое…
— За всё, за всё меня прости,
Мой милый, — что тебе я сделала!
1920 г.