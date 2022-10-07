Алкогольная независимость: пять шагов к трезвому взгляду на жизнь

На 42% снизилось потребление алкоголя в России с 2008 года по настоящее время. Фото: Shutterstock

КАК ЭТАНОЛ ВРЕДИТ ИММУННОЙ СИСТЕМЕ

Сейчас наш иммунитет подвергается особенно сильным испытаниям. Осень - сезон гриппа, простуд, обострения хронических заболеваний. Плюс количество заболевших COVID-19 остается на достаточно высоком уровне. Самое действенное средство укрепления и поддержки защитной системы нашего организма - здоровый образ жизни, подчеркивают врачи. А один из главных врагов иммунитета - алкоголь.

Эксперты официального портала Минздрава России о здоровом образе жизни Takzdorovo.ru поясняют:

- Любой алкоголь, который содержит этанол, - это растворитель, грубое токсическое вещество, и оно растворяет мембраны [клеток]. На фоне этого подверженность инфекционным заболеваниям, в том числе вирусным, резко возрастает. Теряется клеточный иммунитет, клетки становятся восприимчивыми к любой инфекции.

Кроме ослабления иммунной системы, алкоголь наносит разрушительный удар по мозгу. Спирт буквально уничтожает нервные клетки. Из-за этого у людей нарушаются когнитивные функции: ухудшается память, концентрация внимания, падает работоспособность. Конечным итогом длительного злоупотребления спиртным может стать деменция. Или, говоря простым языком, слабоумие.

«Безопасной дозы алкоголя не существует!» - подчеркивают эксперты национального проекта «Демография». Если человек употребляет около 50 граммов крепкого алкоголя ежедневно в течение месяца, речь уже идет об алкоголизме. То есть требуется неотложное принятие мер для спасения здоровья.

ЭТО НЕ МИФ: У ПЬЮЩИХ НАМНОГО ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ РАК

О том, что при злоупотреблении алкоголем грозят цирроз и рак печени, знают многие. Однако большинство людей не в курсе, что этанол способствует развитию ряда других видов злокачественных новообразований. Каждая выпитая бутылка может стать черным вкладом в формирование и распространение опухолевых клеток, предупреждают врачи-онкологи.

- На сегодня доказана связь между потреблением алкоголя и раком не только печени, но и молочной железы, легкого, мочевого пузыря, простаты, матки, поджелудочной железы, - рассказал в одном из выступлений главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Ядовитые продукты распада этанола вызывают мутации в клетках. И если молодой, крепкий, здоровый организм способен до определенного предела обнаруживать и устранять неблагоприятные изменения, то с возрастом вероятность своевременного контроля, исправления «поломок» снижается. А риск развития рака при потреблении алкоголя соответственно растет, пояснил эксперт.

По международным данным, ежегодно этанол становится причиной около 45,5 тыс. случаев рака молочной железы у женщин, 12 тыс. из которых заканчиваются смертью. Также спиртное вызывает более 59 тыс. случаев рака ободочной и прямой кишки у женщин и мужчин.

В целом на сегодня известно, что злоупотребление алкоголем вносит весомый вклад в развитие около 200 видов болезней, включая нейродегенеративные заболевания нервной системы (болезни Альцгеймера, Паркинсона и др.).

К счастью, в последнее время отношение к здоровому образу жизни в нашей стране стремительно меняется. Активно реализуются мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ и борьбу с зависимостями. В этом состоит важная часть задач национального проекта «Демография».

АЛКОГОЛИЗМ БЛИЗОК: ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

1. Наутро ничего не помню...

Случалось ли такое, что, проснувшись, вы не можете вспомнить, чем закончился вечер? «Ой, да что такого, - махнете рукой вы. - Ну перебрал, с кем не бывает?»

Но регулярные провалы в памяти, и не только после вечеринок, - это серьезный признак проблем, связанных с употреблением алкоголя.

2. Начал копиться лишний вес

Обычно считается, что алкоголики худые. Поэтому мы не придаем значения тому, что начинаем полнеть. По крайней мере никак не связываем это с алкоголем. Между тем регулярное употребление даже небольших доз (то есть не более 50 граммов крепких напитков) алкоголя приводит к тому, что приостанавливается выработка гормона лептина. Этот гормон контролирует чувство голода и насыщения. Поэтому человеку начинает казаться, что он постоянно хочет есть. Причем обычно хочется самых калорийных продуктов: чипсов, печенья, снеков, фастфуда и прочего.

Неудивительно, что уже спустя пару недель такого бесконтрольного поедания всего подряд вы заметите прибавку в весе и объемах. Обычно мужчины не придают этому значения, а вот девушки расстраиваются. Так что, если вы немного прибавили в весе, стоит задуматься: не злоупотребляете ли вы спиртным?

3. Пропадает желание близости

Уровень либидо сильно зависит от количества выпитого алкоголя. И у мужчин, и у женщин при злоупотреблении спиртным пропадает желание близости. А если секс и случается, то радости от него почти нет.

4. Начинаете выпивать в одиночестве

«Сольное» злоупотребление спиртным, пожалуй, самый яркий признак того, что пора что-то делать.

Каждый человек должен знать и понимать, как на его организм влияет алкоголь. Об этом могут рассказать врачи в центрах здоровья, которые есть во многих городах России (список вы найдете на сайте takzdorovo.ru).

По статистике, на одну женщину, употребляющую алкоголь, приходится четыре таких мужчины. Фото: Shutterstock

ПОЧЕМУ ДЛЯ ЖЕНЩИН СПИРТ ОПАСНЕЕ

По статистике, на одну женщину, употребляющую алкоголь, приходится четыре таких мужчины. Однако не стоит думать, что женский алкоголизм более легкий и менее опасный, чем мужской. Важно развенчивать мифы о злоупотреблении спиртным среди прекрасной половины человечества, отмечают эксперты нацпроекта «Демография».

Официальный портал Минздрава России Takzdorovo.ru приводит такие данные об особенностях негативного влияния этанола на женский организм:

• алкоголь сбивает гормональный цикл. При частом употреблении спиртного в больших дозах у женщин начинается активная выработка мужских гормонов надпочечниками. Из-за этого голос становится более низким и хриплым, движения - угловатыми и резкими. Климакс у постоянно пьющих женщин, по оценкам врачей, наступает на 10 - 15 лет раньше;

• также под действием мужских гормонов перераспределяется жировая прослойка на теле. Вместо подчеркивания женственных изгибов бедер жир откладывается по мужскому типу - на талии. Со временем появляется настоящий пивной живот;

• регулярное злоупотребление алкоголем нередко приводит к бесплодию. Спиртное вызывает жировое перерождение ткани яичников и проблемы с овуляцией;

• употребление алкоголя во время беременности может вызвать у ребенка пороки внутриутробного развития. А также приводит к преждевременному рождению малыша, дефициту веса новорожденного или даже его смерти.

ВЫПИВКА ВЕДЕТ К ТРАВМАМ И МЕШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ

«Такие зависимости, как курение и употребление алкоголя, несовместимы со спортом и тормозят ваше развитие», - подчеркивают эксперты портала Takzdorovo.ru.

Вот как выпивка мешает эффективным занятиям фитнесом и другими оздоровительными физнагрузками:

• из-за спиртного нарушаются координация и баланс, замедляются реакции. Тут недалеко и до травм;

• усиливается обезвоживание. Спорт и так заставляет потеть, а каждый грамм потребленного этанола увеличивает выделение жидкости почками. При наложении двух этих факторов выведение воды из организма происходит с невероятной скоростью, что провоцирует серьезное обезвоживание;

• избыточная нагрузка на сердце, особенно с похмелья: функция сердечно-сосудистой системы нарушена, что выражается в повышенной частоте сердцебиения, нарушении сердечного ритма и повышенном кровяном давлении;

• истощение энергетических запасов организма. Потребление алкоголя в больших количествах осложняет соблюдение диеты, и у спортсменов, ведущих нездоровый образ жизни, режим питания чаще всего нарушен, что в конечном счете выражается в недостатке энергии;

• нарушение восстановления во сне. Регенерация после серьезных нагрузок - это важная часть тренировочного процесса. Во время глубокой фазы сна активируются процессы, отвечающие в том числе за рост мышц. Употребление алкоголя нарушает фазы нормального сна и затрудняет качественную реабилитацию;

• замедление процесса похудения. Не секрет, что алкоголь - весьма калорийный «продукт»: каждый грамм 96% этанола содержит 7 ккал. Кроме того, во многих алкогольных напитках большое количество сахара и других добавок. А значит, вместе с алкоголем человек употребляет много пустых калорий, которые не насыщают, а только создают организму дополнительную работу по выведению продуктов распада этанола. Ну и плюс калорийные закуски.