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Здоровье7 октября 2022 15:00

Алкогольная независимость: пять шагов к трезвому взгляду на жизнь

Ученые и врачи предупреждают: алкоголь беспощадно бьет по всем органам и системам организма. А в период пандемии COVID-19 удар становится еще более тяжелым
Анна КУКАРЦЕВА
На 42% снизилось потребление алкоголя в России с 2008 года по настоящее время.

На 42% снизилось потребление алкоголя в России с 2008 года по настоящее время.

Фото: Shutterstock

КАК ЭТАНОЛ ВРЕДИТ ИММУННОЙ СИСТЕМЕ

Сейчас наш иммунитет подвергается особенно сильным испытаниям. Осень - сезон гриппа, простуд, обострения хронических заболеваний. Плюс количество заболевших COVID-19 остается на достаточно высоком уровне. Самое действенное средство укрепления и поддержки защитной системы нашего организма - здоровый образ жизни, подчеркивают врачи. А один из главных врагов иммунитета - алкоголь.

Эксперты официального портала Минздрава России о здоровом образе жизни Takzdorovo.ru поясняют:

- Любой алкоголь, который содержит этанол, - это растворитель, грубое токсическое вещество, и оно растворяет мембраны [клеток]. На фоне этого подверженность инфекционным заболеваниям, в том числе вирусным, резко возрастает. Теряется клеточный иммунитет, клетки становятся восприимчивыми к любой инфекции.

Кроме ослабления иммунной системы, алкоголь наносит разрушительный удар по мозгу. Спирт буквально уничтожает нервные клетки. Из-за этого у людей нарушаются когнитивные функции: ухудшается память, концентрация внимания, падает работоспособность. Конечным итогом длительного злоупотребления спиртным может стать деменция. Или, говоря простым языком, слабоумие.

«Безопасной дозы алкоголя не существует!» - подчеркивают эксперты национального проекта «Демография». Если человек употребляет около 50 граммов крепкого алкоголя ежедневно в течение месяца, речь уже идет об алкоголизме. То есть требуется неотложное принятие мер для спасения здоровья.

ЭТО НЕ МИФ: У ПЬЮЩИХ НАМНОГО ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ РАК

О том, что при злоупотреблении алкоголем грозят цирроз и рак печени, знают многие. Однако большинство людей не в курсе, что этанол способствует развитию ряда других видов злокачественных новообразований. Каждая выпитая бутылка может стать черным вкладом в формирование и распространение опухолевых клеток, предупреждают врачи-онкологи.

- На сегодня доказана связь между потреблением алкоголя и раком не только печени, но и молочной железы, легкого, мочевого пузыря, простаты, матки, поджелудочной железы, - рассказал в одном из выступлений главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Ядовитые продукты распада этанола вызывают мутации в клетках. И если молодой, крепкий, здоровый организм способен до определенного предела обнаруживать и устранять неблагоприятные изменения, то с возрастом вероятность своевременного контроля, исправления «поломок» снижается. А риск развития рака при потреблении алкоголя соответственно растет, пояснил эксперт.

По международным данным, ежегодно этанол становится причиной около 45,5 тыс. случаев рака молочной железы у женщин, 12 тыс. из которых заканчиваются смертью. Также спиртное вызывает более 59 тыс. случаев рака ободочной и прямой кишки у женщин и мужчин.

В целом на сегодня известно, что злоупотребление алкоголем вносит весомый вклад в развитие около 200 видов болезней, включая нейродегенеративные заболевания нервной системы (болезни Альцгеймера, Паркинсона и др.).

К счастью, в последнее время отношение к здоровому образу жизни в нашей стране стремительно меняется. Активно реализуются мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ и борьбу с зависимостями. В этом состоит важная часть задач национального проекта «Демография».

АЛКОГОЛИЗМ БЛИЗОК: ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

1. Наутро ничего не помню...

Случалось ли такое, что, проснувшись, вы не можете вспомнить, чем закончился вечер? «Ой, да что такого, - махнете рукой вы. - Ну перебрал, с кем не бывает?»

Но регулярные провалы в памяти, и не только после вечеринок, - это серьезный признак проблем, связанных с употреблением алкоголя.

2. Начал копиться лишний вес

Обычно считается, что алкоголики худые. Поэтому мы не придаем значения тому, что начинаем полнеть. По крайней мере никак не связываем это с алкоголем. Между тем регулярное употребление даже небольших доз (то есть не более 50 граммов крепких напитков) алкоголя приводит к тому, что приостанавливается выработка гормона лептина. Этот гормон контролирует чувство голода и насыщения. Поэтому человеку начинает казаться, что он постоянно хочет есть. Причем обычно хочется самых калорийных продуктов: чипсов, печенья, снеков, фастфуда и прочего.

Неудивительно, что уже спустя пару недель такого бесконтрольного поедания всего подряд вы заметите прибавку в весе и объемах. Обычно мужчины не придают этому значения, а вот девушки расстраиваются. Так что, если вы немного прибавили в весе, стоит задуматься: не злоупотребляете ли вы спиртным?

3. Пропадает желание близости

Уровень либидо сильно зависит от количества выпитого алкоголя. И у мужчин, и у женщин при злоупотреблении спиртным пропадает желание близости. А если секс и случается, то радости от него почти нет.

4. Начинаете выпивать в одиночестве

«Сольное» злоупотребление спиртным, пожалуй, самый яркий признак того, что пора что-то делать.

Каждый человек должен знать и понимать, как на его организм влияет алкоголь. Об этом могут рассказать врачи в центрах здоровья, которые есть во многих городах России (список вы найдете на сайте takzdorovo.ru).

По статистике, на одну женщину, употребляющую алкоголь, приходится четыре таких мужчины.

По статистике, на одну женщину, употребляющую алкоголь, приходится четыре таких мужчины.

Фото: Shutterstock

ПОЧЕМУ ДЛЯ ЖЕНЩИН СПИРТ ОПАСНЕЕ

По статистике, на одну женщину, употребляющую алкоголь, приходится четыре таких мужчины. Однако не стоит думать, что женский алкоголизм более легкий и менее опасный, чем мужской. Важно развенчивать мифы о злоупотреблении спиртным среди прекрасной половины человечества, отмечают эксперты нацпроекта «Демография».

Официальный портал Минздрава России Takzdorovo.ru приводит такие данные об особенностях негативного влияния этанола на женский организм:

• алкоголь сбивает гормональный цикл. При частом употреблении спиртного в больших дозах у женщин начинается активная выработка мужских гормонов надпочечниками. Из-за этого голос становится более низким и хриплым, движения - угловатыми и резкими. Климакс у постоянно пьющих женщин, по оценкам врачей, наступает на 10 - 15 лет раньше;

• также под действием мужских гормонов перераспределяется жировая прослойка на теле. Вместо подчеркивания женственных изгибов бедер жир откладывается по мужскому типу - на талии. Со временем появляется настоящий пивной живот;

• регулярное злоупотребление алкоголем нередко приводит к бесплодию. Спиртное вызывает жировое перерождение ткани яичников и проблемы с овуляцией;

• употребление алкоголя во время беременности может вызвать у ребенка пороки внутриутробного развития. А также приводит к преждевременному рождению малыша, дефициту веса новорожденного или даже его смерти.

ВЫПИВКА ВЕДЕТ К ТРАВМАМ И МЕШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ

«Такие зависимости, как курение и употребление алкоголя, несовместимы со спортом и тормозят ваше развитие», - подчеркивают эксперты портала Takzdorovo.ru.

Вот как выпивка мешает эффективным занятиям фитнесом и другими оздоровительными физнагрузками:

• из-за спиртного нарушаются координация и баланс, замедляются реакции. Тут недалеко и до травм;

• усиливается обезвоживание. Спорт и так заставляет потеть, а каждый грамм потребленного этанола увеличивает выделение жидкости почками. При наложении двух этих факторов выведение воды из организма происходит с невероятной скоростью, что провоцирует серьезное обезвоживание;

• избыточная нагрузка на сердце, особенно с похмелья: функция сердечно-сосудистой системы нарушена, что выражается в повышенной частоте сердцебиения, нарушении сердечного ритма и повышенном кровяном давлении;

• истощение энергетических запасов организма. Потребление алкоголя в больших количествах осложняет соблюдение диеты, и у спортсменов, ведущих нездоровый образ жизни, режим питания чаще всего нарушен, что в конечном счете выражается в недостатке энергии;

• нарушение восстановления во сне. Регенерация после серьезных нагрузок - это важная часть тренировочного процесса. Во время глубокой фазы сна активируются процессы, отвечающие в том числе за рост мышц. Употребление алкоголя нарушает фазы нормального сна и затрудняет качественную реабилитацию;

• замедление процесса похудения. Не секрет, что алкоголь - весьма калорийный «продукт»: каждый грамм 96% этанола содержит 7 ккал. Кроме того, во многих алкогольных напитках большое количество сахара и других добавок. А значит, вместе с алкоголем человек употребляет много пустых калорий, которые не насыщают, а только создают организму дополнительную работу по выведению продуктов распада этанола. Ну и плюс калорийные закуски.

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