«Повышаются глюкоза и лейкоциты»: как стресс искажает анализы крови человека, рассказал врач гематологического центра

Тревожность и стрессы способны значительно повлиять на результаты лабораторных исследований Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый из нас с детства знает, что сдавать анализы крови нужно натощак. Однако кроме еды есть и другие факторы, из-за которых могут временно подскочить или понизиться важные показатели. Это, в свою очередь, вызывает излишние переживания (а их у нас сейчас и так хоть отбавляй), необоснованное продолжение обследований.

Как избежать искажений и получить максимально достоверные результаты анализов? Об этом KP.RU рассказал врач клинической лабораторной диагностики Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России Алексей Суренков.

МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ДАЖЕ УРОВЕНЬ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДКИ

- Алексей, большинство людей и у нас, и во всем мире сейчас находятся в состоянии тревоги, нервного напряжения. Это может заметно отразиться на результатах анализов крови?

- Тревожность и стрессы способны значительно повлиять на результаты лабораторных исследований. Даже самое обыденное переживание, что вы опаздываете на процедуру, мчитесь к врачу в спешке, может привести к искажению показателей анализа. Поэтому мы всегда рекомендуем пациентам приезжать пораньше, за 15-20 минут, чтобы успокоиться.

- А если приехал заранее, не опоздал, но все равно не можешь избавиться от переживаний - время сейчас такое… На какие именно показатели в анализах влияет стресс?

- В первую очередь следует отметить, что за адаптацию организма к стрессовым ситуациям отвечает целая группа «гормонов стресса»: кортизол, адреналин и норадреналин. Все они будут повышены при тревожности. И это оказывает влияние на результаты других показателей крови.

При продолжительном стрессе могут повышаться гормоны щитовидной железы. Также возможно увеличение уровня лейкоцитов в общем анализе крови.

- Многие люди боятся этого, поскольку принято считать, что повышение лейкоцитов происходит при наличии инфекции или скрытого воспаления. После COVID-19, известного своими осложнениями, это особенно пугает.

- Поэтому интерпретировать результаты анализов должен врач. Он устанавливает диагноз по совокупности различных показателей, учитывает симптомы и т. д.

При длительном хроническом стрессе также возможно снижение железа и даже развитие железодефицитной анемии. Возрастает функциональная активность тромбоцитов. Поэтому стресс часто связывают с повышением риска тромбоза. Также тревожность может спровоцировать увеличение уровня глюкозы и холестерина в биохимическом анализе крови.

СОВЕТ

Обязательно сообщайте своему лечащему врачу не только о физических жалобах - где-что болит. Но и о психологическом состоянии, длительном стрессе, сильных переживаниях. Это важно учитывать при интерпретации результатов лабораторных исследований. «Известно, что дисбаланс показателей крови при сильном стрессе может сохраняться до нескольких месяцев», - отмечает Алексей Суренков.

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Что еще влияет на результаты анализов крови

Как поясняет эксперт Национального медицинского исследовательского центра гематологии, при интерпретации результатов лабораторных исследований крови важно учитывать ряд факторов:

- пол и возраст пациента (для мужчин и женщин разных возрастных категорий определены свои нормы);

- беременность (для каждого триместра установлены свои критерии);

- фазы менструального цикла (при оценке гормонального статуса);

- прием лекарств. За время пандемии COVID-19 роль этого фактора ощутимо выросла, говорят специалисты. Люди активно занимаются самолечением, бесконтрольно принимают таблетки по совету знакомых или интернет-гуру. «В числе препаратов, существенно влияющих на результаты анализов крови, можно отметить: антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные и жаропонижающие средства, антикоагулянты, БАДы сомнительного состава и др.», - отмечает Алексей Суренков;

- сильный недосып, в частности, бессонная ночь перед процедурой;

- циркадные биоритмы: известно, что в разное время дня и ночи в организме преобладает выработка тех или иных биологических веществ. Поэтому время сдачи анализов тоже имеет значение.

Кроме того, серьезно влияют особенности питания и физнагрузки накануне сдачи анализов. Подробно об этом - во второй части нашего материала в ближайшее время в разделе «Здоровье» на KP.RU.

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Шесть главных правил подготовки к процедуре

1. Не принимать пищу за 8-12 часов до сдачи анализа.

2. Не употреблять жирное, жареное, соленое - за 12 часов.

3. Исключить алкогольные напитки за 24 часа, а лучше за 48 часов.

4. Не курить за 2 часа.

5. Не заниматься спортом и другими интенсивными физическими нагрузками за 24 часа.

6. Сдавать кровь в утренние часы. «Те нормы, которые вы видите в правой колонке бланка результатов анализа, рассчитаны исходя из того, что пациент сдает кровь на исследование в интервале с 7 до 11 часов утра», - поясняет Алексей Суренков.