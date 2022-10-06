Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан достигли принципиальных договоренностей в Москве

Михаил Мишустин принял участие во Втором Каспийском экономическом форуме, который прошел в Москве. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг премьер Михаил Мишустин принял участие во Втором Каспийском экономическом форуме, который прошел в Москве. Представители стран Каспийской пятерки (в нее входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) обсуждали перспективы сотрудничества и развитие туризма в регионе.

"Потенциал огромный!" - заявил Михаил Мишустин и предложил нарастить туристические обмены между пятью странами. И сделал премьер это не случайно. По его словам, на побережье Каспийского моря ежегодно может приезжать не менее одного миллиона туристов.

Впрочем, первые шаги по налаживанию туристических связей уже сделаны. Так, Иран разработал проект соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере туризма. А по предложению Азербайджана разработан проект соглашения о сотрудничестве в области организации круизных маршрутов по Каспию. Мишустин предложил побыстрее согласовать эти документы. А заодно почаще устраивать встречи руководителей туристической отрасли стран пятерки.

"Вместе мы сможем создать конкурентоспособные продукты для путешествий, открыть новые направления - в том числе, по морю с посещением портовых городов", - заметил Мишустин.

Еще одно направление сотрудничества - культура. Мишустин выступил за проведение Каспийского кинофестиваля и различных выставок. По его словам, это поможет сплотить народы пяти стран.

Говоря об экономике, Мишустин отметил, что Каспийский регион должен стать одним из крупнейших узлов трансконтинентальных перевозок в Евразии. Как рассказал премьер, в прошлом году объем перевозок по транспортному коридору Север-Юг составил около 14 млн. тонн. При этом к 2030 году объем перевозок потенциально мог бы увеличиться вдвое. Для этого Мишустин призвал снимать ограничения для железнодорожных перевозок.

"И создавать условия для запуска бесшовных логистических услуг от Урала, Поволжья, Балтики - со всей территории России до Персидского залива - и дальше - в Южную Азию и на Ближний Восток, в Африку, что придаст дополнительный импульс региональной и приграничной торговле", - заявил премьер.

Как отметил Мишустин, Прикаспийский регион может похвастаться своим динамичным развитием. За прошедшие 20 лет совокупный валовой внутренний продукт увеличился почти в три раза, а взаимная торговля - в пять раз.

"За последние пять лет доля наших стран в мировом ВВП выросла до 3,6%, а взаимный товарооборот - в полтора раза", - отметил премьер.

Помимо участия в форуме, Мишустин провел ряд двусторонних встреч. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер рассказал Мишустину о готовности Тегерана поделиться с Москвой своим опытом борьбы с санкциями.

"Иранские власти за 40 лет не позволили, чтобы санкции подрывали управление страной", - заметил иранский чиновник.

Поговорили и об экономическом сотрудничестве двух стран. Иран очень заинтересован в помощи России в разработке нефтегазовых месторождений и в создании мощностей по производству сжиженного газа. А еще Иран хочет покупать российское зерно, правда, настаивает на льготных условиях. Скидку на зерно Мишустин Ирану не пообещал, но заверил, что Россия хочет укреплять сотрудничество по всем направлениям. Например, российские компании готовы предложить Ирану передовые технологии в области цифровой экономики и телекоммуникаций. А еще Мишустин позвал иранские компании вести бизнес в России. С уходом из нашей страны западных компаний места освободилось много.