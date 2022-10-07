Человечество медленно теряет зрение: рассказываем, как защититься

Самый уязвимый возраст - от 8 до 12 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сингапур мировой столицей близоруких людей. Проблемы со зрением здесь испытывают более 80 процентов молодых людей. Об этом пишет британское издание BBC. За последние 20 лет высокий уровень близорукости привел к трудностям с обучением среди детей и подростков. К тому же они стали меньше радоваться жизни. Самый уязвимый возраст - от 8 до 12 лет, а последствиями могут стать такие заболевания глаз как глаукома, отслоение сетчатки, катаракта и поражение центральной зоны нервной ткани глаза.

Главные факторы развития близорукости:

- малоподвижный образ жизни и крайне малое время на улице, в естественном освещении и с возможностью смотреть вдаль,

- чтение, сосредоточенность на мелких близких объектах (при искусственном свете особенно),

- пассивный досуг в целом и «прилипание» к гаджетам и телевизору,

- система образования, а именно долгие часы в школьных классах без смены активности.

В Сингапуре, где были проведены одни из самых продолжительных исследований детской близорукости, эксперты пришли к выводу, что корень распространения и, так сказать, омоложения близорукости лежит в том, что «поколение отцов проводило много времени на свежем воздухе, ловя рыбу, например, но затем в Сингапур пришла урбанизация». Родители решили, что для детей важно поступить в лучшую школу и университет, вот и оказались отпрыски в домашнем «заточении» за книжками.

К тому же серия карантинов из-за пандемии Covid-19 показала, что обучение, при котором дети сидят в помещении и часами смотрят в экран компьютера или смартфона, а весь их отдых сосредоточен вокруг дивана и телевизора, - привело к тому, что проблема с близорукостью у детей только усугубилась. Масштабы огромны. Как показало исследование из Китая, в 2015 - 2019 годах самый высокий уровень близорукости среди детей шести лет достигал 5,7%. В июне 2020 года, после 5 месяцев домашнего заключения, близорукость развилась у 21,5% шестилеток.

БЛИЗОРУКОСТЬ В РОССИИ

По данным Минздрава РФ, озвученным офтальмологом НМИЦ здоровья детей Мариной Петрачковой, в среднем 25-30% выпускников школ страдают близорукостью, причем, с каждым годом число учащихся с миопией (медицинское название близорукости, - прим. ред.) увеличивается. У младших школьников частота близорукости составляет 6-8%, а у старшеклассников увеличивается до 25-30%. Рост проблем со зрением в стране происходит уже не одно десятилетие.

СИТУАЦИЯ В МИРЕ

Распространение миопии – общемировая проблема. В Соединенных Штатах около 40% всего взрослого населения – близоруки (а в 1971 году было 25%). В Южной Корее, Тайване и Китае распространенность близорукости составляет от 84% до 97%. Причем число случаев близорукости среди детей в Китае резко возросло и дошло до 76-90% среди учеников старшей школы.

КАК ЗАЩИТИТЬ ЗРЕНИЕ?

В Сингапуре решили начать с профилактики и увеличили время пребывания детей на свежем воздухе в дошкольных учреждениях с получаса – до одного часа.

Экзамены для учеников начальной школы отменили, чтобы сократить время на домашние задания.

К тому же по рекомендациям ВОЗ дети в возрасте до двух лет вообще не должны взаимодействовать с телефонами, планшетами и прочими устройствами, а ребенку 2-х – 4-х лет можно быть у экрана не более одного часа в день.