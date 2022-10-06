В проект вернулась самая яркая пара последних лет — Даня Милохин и Евгения Медведева Фото: Михаил ФРОЛОВ

В «Лужниках» стартовали съемки очередного (девятого по счету) сезона шоу «Ледниковый период». Как и писал KP.RU, в проект вернулась самая яркая пара последних лет — Даня Милохин и Евгения Медведева. В 2022 году сезон называется «Снова вместе», и в нем собрали самых харизматичных участников проекта за всю историю. Для пущей драматургии пары поделили на команды. Одних ведет Илья Авербух, других — Александр Жулин.

Участники шоу «Ледниковый период» 2022: команды, наставники и жюри

В команде Ильи Авербуха: Елена Ильиных и Егор Бероев, Валерия Ланская и Роман Костомаров, Евгения Медведева и Даня Милохин, Дарья Мороз и Максим Маринин, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Иван Скобрев.

Ведут проект Алексей Ягудин и Алина Загитова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В команду Александра Жулина вошли Оксана Домнина и Марат Башаров, Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко и Александр Энберт, Алла Михеева и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.

Елена Летучая вернулась на Первый канал в составе жюри шоу «Ледниковый период» 2022. Представляем участников проекта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Состав жюри будет меняться, но в первом выпуске оценивать номера участников будут Дмитрий Хрусталев, Елена Летучая, Татьяна Навка, прима Большого театра Светлана Захарова и педагог, тренер Елена Чайковская, заменившая пока Татьяну Тарасову.

Ведут проект Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.