Замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов Фото: Кадр видео

- Знаем, у вас тревожно...

- У нас тревожно с 24 февраля. Херсонская область серьезно не пострадала. Но задача тех, кто получает деньги от Запада, показывать какие-то результаты — они и показывают результаты. В день гибнет по 300 человек. Ради чего? Ради селфи в селе? Для государства, которому помогает НАТО, там просто миллиардные вложения, селфи в Дудчанах или Любимовке – это сегодня достижение.

- Но страдают люди, в том числе голосовавшие за Россию на референдуме.

- Это есть. Но сегодня Херсонская область – это субъект Российской Федерации. Хотя не все так просто. Мы заманиваем в эти огневые мешки, разбиваем укронацистов, денацифицируем уже не только технику, ракеты, денацифицируем всех тех больных на голову граждан, которые в извращенных формах, врываясь в села, ищут людей, тех, кто просто разговаривает на русском языке.

- Идет подготовка к обороне Херсона, других городов области?

- Мне непонятно, когда люди где-то далеко, из Москвы, начинают об этом рассказывать. Соберитесь, приезжайте и посмотрите, здесь идет сейчас борьба за нашу страну. А те люди, которые сильно нервничают, у меня немножко вызывают опасения.

- Эти люди своих мужей, братьев и сыновей отправляют в зону боевых действий.

- Я говорю не о тех людях, которые нервничают, отправив сюда близких. Я говорю о тех журналистах и блогерах, которые сидя в теплых кабинетах пишут, что кто-то здесь что-то захватывает. Да, идут бои. Понятно, что люди отошли с каких-то рубежей, чтоб сохранить человеческие жизни. Об этом речь.

- Военкоры не сидят в теплых кабинетах.

- Я не про них, я про блогеров, которые панику разгоняют. Вот не надо паники.

- Но подготовка к обороне у вас идет?

- У нас оборона подготовлена давно. Мы не отошли ни на сантиметр от тех участков, которые были подготовлены в обороне. Отошли с серой зоны. Я на передовой нахожусь, я вижу, что здесь происходит, вижу, как бойцы стоят насмерть. Не надо армию в чем-то упрекать. Я знаю лично ребят, которые стоят на передовой. Рискуя своей жизнью каждый день, они сегодня защищают нас. Есть, конечно, отдельные деятели, просчеты, неудачи. Но давайте не будем сегодня говорить, что так все плохо.