От Торжка до Великого Устюга: более полутора десятков городов России представят свои народные промыслы на выставке Форума креативных территорий

Источник фото: Форум креативных территорий

11 и 12 октября в Нижнем Новгороде пройдет выставка «Города и промыслы», где участники мероприятия смогут познакомиться с работами производителей народных художественных промыслов из более 15 городов России.

Разные географические, природные и культурные условия каждого региона создали многообразие видов и жанров народных промыслов, каждый из которых неповторим в своем исполнении. Изделия, представленные на выставке, отражают уникальность многовековой истории и традиций регионов, каждый из которых отличается своей стилистикой.

Источник фото: Форум креативных территорий

Посетители выставки «Города и промыслы» смогут познакомиться с историей и традицией регионов через произведения народного искусства, аналогов и копий которых не существует. Вологда, Великий Устюг, Киров, Семёнов, Городец, Торжок, Златоуст, Тула, Уфа, Шуя – вот неполный перечень городов, чьи легендарные мастерские продемонстрируют свои работы на выставке в Нижнем Новгороде. Здесь будут представлены различные виды художественной росписи – башкирская и хохломская, работы кузнецов – павловские металлоизделия и ростовская финифть, а также вышивка, вологодское кружево, дымковская игрушка, гжельский фарфор и многие другие.

Выставка «Города и промыслы» пройдет в рамках Форума креативных территорий в Год культурного наследия народов России и направлена на привлечение внимания представителей разных поколений к теме сохранения промыслов, культурного и исторического достояния страны, а также на развитие отрасли креативных индустрии в различных регионах России.

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Проект «Комсомольской правды» «Самобранка», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, знакомит читателей с уникальными народными промыслами России.