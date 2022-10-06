Егор Бероев рухнул на лед в первом же выпуске шоу «Ледниковый период». Номер посвятили СВО — актера вели через минное поле

Пара поставила номер, посвященный специальной военной операции на песню Виктора Цоя «Кукушка» Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 октября в «Лужниках» стартовали съемки шоу «Ледниковый период».

Девятый по счету сезон получил название «Снова вместе». Ведут проект Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова. А соревноваться будут лучшие из лучших. Пары разбили на две сборных (Александра Жулина и Ильи Авербуха) — и теперь с самого первого выпуска пойдет общекомандный зачет. Любая потеря десятой балла может оказаться роковой.

Видимо, волнение и дополнительная ответственность уже начали сказываться на выступлениях. Ведь опытный Егор Бероев, в свое время даже выигрывавший «Ледниковый период» с Екатериной Гордеевой в 2009 году, допустил ошибку в первом же, открывающем выступлении нового сезона шоу, танцуя в паре с Еленой Ильиных — олимпийской чемпионкой 2014 года. Актер рухнул на лед, но ударился не очень сильно.

6 октября в «Лужниках» стартовали съемки шоу «Ледниковый период» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пара поставила номер, посвященный специальной военной операции на песню Виктора Цоя «Кукушка». По сюжету девушка ведет своего возлюбленного через минное поле. А еще во время номера прозвучали фрагменты стихотворения Константина Симонова «Жди меня», которое зачитал друг Бероева, находящийся в зоне СВО. Объясняя идею и замысел, Елена даже не смогла сдержать слез:

- Хочется, чтобы каждая мама, каждая женщина дождалась своего человека с фронта, - пожелала фигуристка. - Это светлый, хоть и тяжелый номер. Я надеюсь, он поможет им [российским бойцам, ведущим СВО], вдохновит. Спасибо огромное нашей тренерской команде и Егору за то, что мы решились на этот номер. Было тяжело. Спасибо огромное, что дали возможность прокатать этот номер.

Бероев подтвердил, что номер посвящен «всем женщинам, которые ждут своих воинов с фронта и своей любовью, своими мыслями, своими молитвами помогают им вернуться живыми домой».

И после прокомментировал KP.RU собственное падение и самочувствие.

- Терпеть не могу выступать первыми, - признался Егор. - Такое волнение, мандраж, ответственность. А еще катаешься на чистом, нераскатанном, «нулевом» льду, что очень опасно и непривычно. Обычно выходишь уже на потертый. Но так вышло. Да, упал сильно, но не очень больно. Что поделать, это будет хорошей школой, будем двигаться дальше. Я рад вернуться в проект. Конечно, за нас болеют все наши друзья, семьи.