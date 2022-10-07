«Точка роста» для нового поколения

Фото: Точка роста

Центры «Точка роста» открываются на базе учебных заведений в сёлах и небольших городах. Современные технологии и новые, актуальные профессии становятся доступны не только тем, кто родился в мегаполисе.

Обычно центры «Точка роста» появляются в уже существующих школах, иногда для них стоят отдельные здания, но в любом случае они работают на базе школ.

В центрах проходят уроки по предметам из школьной программы (физике, информатике, биологии, технологии, ОБЖ) и занятия кружков, то есть центры работают также как учреждения дополнительного образования естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля.

Главное, что благодаря национальному проекту «Образование» дети получают возможность работать на современных компьютерах, у них появляются 3D-принтеры, квадрокоптеры, электронные микроскопы, специальные тренажеры и манекены - конкретный список оборудования свой у каждой «Точки роста».

Одна из «Точек роста» работает с прошлого учебного года в Мысовской школе N56 в городе Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия.

- У нас в школе в «Точке роста» идут занятия по трём предметам - химии, физике и биологии, - делится деталями преподаватель Мысовской школы Елена ВОСТРИКОВА. - У меня, например, появилось три электронных микроскопа, влажные препараты, микропрепараты, девять гербариев и две коллекции - моллюски и насекомые. В основном используем все это на уроках ботаники и зоологии в 6 - 7 классах, а также рассматриваем органы и клетки в 8 классе. В 9 классе тоже берём, когда изучаем темы, связанные с развитием клетки.

Микроскопы мощные, с хорошим увеличением. Детям очень нравится с ними работать! Разглядывают, зарисовывают, восхищаются, удивляются, фотографируют через линзу микроскопа… Для них это очень интересно! Дети ждут этих уроков, спрашивают - мы сегодня будем работать с микроскопом?

К сожалению, у нас пока нет оборудования для работы с генетическим материалом - скажем, выделения ДНК из банановой кожуры. Также были бы очень нужны муляжи органов. Например, лёгкие, которые можно взять в руки, посмотреть, что там внутри, как альвеолы работают, как происходит газообмен. Или кровеносной системы. Для детей же главное руками потрогать. Надеюсь, все это у нас скоро появится.

Кроме школьной программы, у нас работает кружок «Увлекательная биология», тоже для средних классов.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Также благодаря появлению «Точки роста» мы начали работать с индивидуальными проектами учеников 10 - 11 классов. В прошлом году был первый опыт. Мы сами учились проектной работе, и дети учились вместе с нами.

Проекты очень интересные. Старшеклассников волнует, например, заболеваемость: какие болезни чаще встречаются в нашем городе (в первую очередь это вирусные заболевания, такие как ковид и грипп), каких стало меньше. Они ходили в больницу и поликлинику, изучали истории болезней вместе с медиками. Это настоящее эпидемиологическое исследование. Также подростков, особенно девочек, интересует правильное питание, и они брали эту тему для индивидуальных проектов.

КСТАТИ

48% учеников школ, расположенных в сельской местности и малых городах России, осваивают образовательные программы общего и дополнительного образования с использованием современного оборудования 9500 центров образования «Точка роста».

К 2024 году у нас в стране будут работать более 24 тысячи таких центров.