Вера Дмитриевна Гуревич, классный руководитель школьника Вовы Путина: Может быть, уже тогда у него проявился нюх разведчика?

Уникальные воспоминания школьной учительницы Путина изданы уже дважды

Друзья!

Мы уже публиковали (было это три года назад) отрывки из книги Веры Дмитриевны Гуревич, классного руководителя и учителя немецкого языка 193-й школы Ленинграда.

Сегодня, в день рождения Президента России - ещё несколько фрагментов.

Думаю, это вполне уместно. Уникальные воспоминания школьной учительницы Путина изданы уже дважды, но в книжных магазинах их не найти, а в интернете - только выдержки.

Читаем и рассматриваем архивные фото. Пожалуйста…

Вера Дмитриевна Гуревич

* * *

«… Это был мальчик маленького роста, бледнолицый - с глубоко посаженными серого цвета глазами, над глазами яркие чёрные брови, что очень разнилось со светлыни волосами. Про себя я назвала его светлоголовым, что впоследствии действительно оправдало себя. Очень живой, подвижный, энергия буквально выплескивалась из него, именно она заставляла его вертеться на уроках. Он успевал посмотреть, что творится в тетрадях соседей и справа, и слева, и даже позади себя, постоянно лез под парту, так как ронял то ручку, то карандаш. На уроках был крайне несосредоточенным, неугомонным учеником…

Володя не стеснялся задавать вопросы, слушал ответы на них до конца, если чего-то недопонимал, то опять спрашивал. Главное - он обладал острым умом, очень хорошей памятью…

На переменах Володя никогда (в начальных классах и в первое полугодие пятого класса) не ходил спокойно по залу, не стоял с товарищами у окна, не повторял задания к уроку. Нет, он успевал за 5 - 10 минут побывать на всех этажах школы, в столовой, сбежать и подняться несколько раз по лестнице, носиться со старшими ребятами по коридорам и даже составить компанию в потасовках и побывать наверху кучи-малы…»

Книга Веры Гуревич

* * *

«…Нажимаю кнопку звонка - дверь распахивается, и я вижу Володю, который был крайне удивлен моим приходом. Пробормотав нечто неразборчивое, проводил в комнату, где жила семья. Сам же выскочил в коридор и крикнул: «Ма-а, или сюда скорее».

В комнату вошла невысокого роста женщина, русоволосая, бросались в глаза ее маленькие руки и ноги, обутые в домашние тапочки из сукна. Она вежливо поздоровалась со мной. Я представилась матери Володи, объяснила, что сын их учится в моём классе, что я его классный руководитель. Так мы познакомились, мать Володи звали Марией Ивановной…

Я попросила Володю показать мне выполненные домашние задания или хотя бы часть из них. Оказалось, что он к ним ещё не приступал.

Работа над книгой

На его письменном столе небрежно, вперемешку лежали учебники, тетради, газеты, портфель был брошен под стол. Главное - у мальчика был свой письменный стол, отдельное рабочее место. И оно было выбрано правильно: стол у окна, свет падал слева. На столе была лампа под зелёным абажуром, которая давала хорошее освещение. Редко у кого из ребят в те годы было отдельное рабочее место, чаще всего уроки готовили за общим обеденным столом. Ещё бросилось в глаза, что на столе стоит телефонный аппарат, массивный, серого цвета.

Комната была достаточно просторная, порядка 24 - 25 квадратных метров. Из мебели было все необходимое, и в общем в ней (в комнате. - А.Г.) был порядок. Отметила про себя, что около кровати стояла ширма. Володя спал на диване».

класс

* * *

«…Все свое детство, отрочество и часть юности Путин прожил с родителями в коммунальной квартире, познал все «прелести» этой жизни. Долгие годы даже нормальной кухни не было, так как она находилась прямо в коридоре. А он был настолько тесен, что если у раковины кто-то мыл руки, то уже стоять у плиты было невозможно. Сперва в квартире жили три семьи, только когда Володя учился уже в седьмом классе, одну семью отселили, признав их комнату непригодной для жилья».

6А класс простой ленинградской школы

* * *

«… Бывало, что мы отправлялись в поход без Володи Путина, так как он не мог отправиться одновременно с группой одноклассников из-за спортивных соревнований. Но это вовсе не значило, что он не принимал участия в походе, наоборот, он был одним из самых активных его участников. Как он нас находил, ума не приложу. Иногда шли в такие места, на которые никакого маршрута не составляли. Вёл кто-либо из ребят. Видимо, в таких случаях ему (Володе Путину. - А.Г.) объясняли путь к месту стоянки индивидуально.

Вспоминаю, как мы ушли на Оредеж, раскинули палатки прямо на берегу реки. Переночевали. На другой день готовились уже к обеду, как вдруг из кустов появился Путин.

«Как ты нас нашёл?»

«По запаху», - был ответ.

«Что, мы так дурно пахнем или наш запах специфический?»

«Вот именно, он такой любимый и родной, а если честно, это аромат нашего борща, который заполнил всю округу, привел меня к вам».

Может быть, уже тогда у него проявился нюх разведчика? (шучу).

Будущий президент

* * *

«…У нас в классе был очень хороший ученик - Сашенька Соловьев… Но был он маленького роста и силой не обладал.

Вот к нему как-то пристал Д., швырял, катал ногами по полу, довёл мальчишку до слез. Не мог противостоять тринадцатилетний мальчик шестнадцатилетнему верзиле.

Сам Сашенька никогда не обратился бы к Путину и не пожаловался…

Кто-то из ребят рассказал об этом Володе и сказал, что Д. третирует многих… Володя выслушал и коротко бросил: «Придётся разобраться». И, видимо, хорошо разобрался. Но где, как и при каких обстоятельствах произошла «разборка», никто не знал, или ребята не хотели об этом рассказывать. Только после этого Д. уже больше не трогал никого из ребят не только из нашего класса, но и из других, словом, притих».

* * *

КСТАТИ. 10 октября у Веры Дмитриевны Гуревич День рождения. Владимир Путин наверняка поздравит свою учительницу.