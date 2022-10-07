Наука у детей в ДНК

Эврика! В Домах научной коллаборации каждый ребенок может почувствовать себя гением. Фото: Shutterstock

Если видите в своём ребёнке будущего Нобелевского лауреата, физика, который откроет все тайны Вселенной, или генетика, способного избавить человечество от болезней, - обратите внимание на «Дома научной коллаборации» (ДНК). Это центры дополнительного образования детей, в данном случае научного, и работают они в университетах. В ДНК школьники занимаются с настоящими учёными, проводят свои исследования и могут участвовать во «взрослых» исследовательских проектах, предлагают идеи и ставят эксперименты.

Центры «Дом научной коллаборации» нацелены на создание среды ускоренного развития для детей в стенах университета, что позволяет им получать знания и экспертизу от научных сотрудников и выстраивать собственную траекторию развития.

- Дома научной коллаборации – одна из самых правильных и совершенных форм организации дополнительного образования, созданная на очень прочном фундаменте: все ДНК работают на базе вузов. Здесь всё способствует приобщению детей к науке, - рассказывает Марина ПОПОВА, директор Дома научной коллаборации имени М.В. Ломоносова Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске.

Центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова» был открыт на базе САФУ два года назад, в сентябре 2020 года, благодаря национальному проекту «Образование» при поддержке Правительства Архангельской области.

- В год открытия центр занимал лишь 4 кабинета, теперь их больше десятка, и располагаются они почти на 1000 м.кв., - продолжает Марина Попова. - Соответственно, и перечень программ, которые мы сейчас предлагаем школьникам, стал более обширным. В первый год работы это были стандартные языки программирования, робототехника, квадрокоптеры. Сейчас мы один из немногих центров дополнительного образования, где реализуются более 45 программ технической и естественнонаучной направленностей: от беспилотного транспорта и проектирования нейроинтерфейсов, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности до генной инженерии и биотехнологии.

Учиться в ДНК — это очень престижно. Сотни школьников 5-11 классов мечтают попасть на наши программы. На каждую нужно пройти серьезный конкурсный отбор, который порой достигает семи человек на место. Традиционно самые популярные программы связаны с робототехникой, программированием на Python и Java, 3D-моделированием, разработкой мобильных приложений и созданием сайтов.

В прошлом году нашими учениками стали более тысячи ребят из Архангельской области. В основном это жители Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района, расположенного рядом с областным центром. Но бывает и так, что приезжают учиться школьники из очень отдаленных от Архангельска населенных пунктов. Так, например, на программу «Экспериментальный Физический практикум» к нам два раза в неделю приезжает девочка из Североонежска, города в Плесецком районе, в 330 км от Архангельска. На дорогу в одну сторону она тратит 5 часов (!).

Да, похоже, что у земляков Ломоносова тяга к знаниям и в XXI веке не менее сильна, чем в XVIII столетии! При этом благодаря ДНК многим из них не придётся повторять подвиг легендарного учёного-энциклопедиста и отправляться ради учебы в Москву,

- Обучение в ДНК – одна из лучших форм профориентации для школьников, - считает Марина Попова. - Здесь они пробуют себя в разных направлениях, понимают, интересно ли им это. Сотни и тысячи школьников региона проходят через ДНК, обучаясь на программах и сетевых уроках, участвуя в мероприятиях, лабораторных практикумах и мастер-классах.

Они видят университет изнутри, знакомятся с его прекрасными преподавателями, оценивают оснащение и возможности, которые предлагает САФУ своим студентам. У нас было уже два выпуска одиннадцатиклассников. Как правило, они приходят ко мне в начале учебного года со словами: «Мы тут у вас в ДНК поучимся, но всё равно уедем в столичные вузы». После обучения в Доме научной коллаборации большая часть из них меняет решение. Ребята остаются в Архангельске и поступают в САФУ.

Мы на деле доказываем ребятам, что качественное образование можно получить в Архангельске, никуда не уезжая. Подводим их к пониманию того, что карьеру можно построить в Арктическом регионе, которому очень нужны высококвалифицированные кадры.

Программы мечты Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИСТОРИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ

Модели старинных деревянных судов напечатали на 3D-принтере

Гуманитарным наукам тоже есть место в ДНК! Тем более что современным гуманитариям не обойтись без IT, новых технологий и коллабораций с естественными науками. Сейчас невозможно представить археологию, например, без анализа ДНК.

Интереснейший проект, соединяющий 3D-моделирование, историю и экологию, придумали в Доме научной коллаборации Северного (Арктического) федерального университета. Уже второй год здесь проводят Школу 3D-моделирования «Поморское судостроение».

Ребята знакомятся с традициями поморского судостроения, изучают основы трехмерного моделирования объектов в программе «Компас 3D», создают 3D-прототип поморского судна (карбаса, коча или ладьи) и печатают свою модель на 3D-принтере.

Занятия проходят не только в ДНК, но также на Верфи Товарищества поморского судостроения и в Арктической школе деревянного традиционного судостроения, где строят настоящие поморские суда по сохранённым и воссоздаваемым технологиям, в Клубе судомоделирования САФУ и Северном морском музее.

- Этим проектом мы преследуем две важные цели. Во-первых, популяризируем научно-техническое творчество, а именно 3D-моделирование. А, во-вторых, вовлекаем школьников в изучение истории родного края через необычную деятельность, ведь создавая 3D-модель корабля, ребята параллельно изучают историю и быт поморов, их традиции. Школьники, например, удивляются тому, как экологично, в согласии с природой, жили наши предки. «Для современного тинейджера это важно», —считает директор ДНК САФУ Марина Попова.