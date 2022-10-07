Очередь к иконе Матроны в Покровском монастыре. Ее повесили для тех, кто смог попасть в храм. Но гости обители считают своим долгом отстоять и к этому образу. Фото: Андрей АБРАМОВ

— А чего писать надо?

— Да все что хочешь! Семь раз на собственном опыте проверено — все сбывается!

Рядом со мной на лавке в саду Покровского монастыря (ул. Таганская, 58, м. «Марксистская») сидят две женщины предпенсионного возраста. Мы пришли поклониться Матроне Московской. Моросит дождь, на троих укрываемся под одним зонтом. Женщина в берете тянет мне чистый лист бумаги:

— Пиши давай!

К мощам матушки последние лет 20 выстраиваются люди. 99% — женщины. Никакого интернета не надо: по сарафанному радио в масштабах страны передают сотни чудес и историй, которые свершились после молитвы у раки блаженной. При жизни земной Матронушка была слепой, неходячей и неграмотной, но исцеляла и обладала даром прозорливости.

И тогда, и сейчас к ней шли люди с какими-то житейскими просьбами. Защитить диплом, найти работу, вылечиться, встретить супруга, послать детей. Святая, кажется, никому не отказала.

В последнее время просьбы стали иные.

Очередь проходит быстро — за час. Охранники монастыря говорят, что сейчас народу сильно меньше, чем в сезон отпусков, когда стоят три-четыре часа. В одну корзину у мощевика кладешь записочку, в другую — денежку (разумеется, по желанию!). На выходе можно взять цветок. Розы и хризантемы несут Матроне тысячами. Их оставляют у раки, а те, что лежали там до этого — раздают желающим. Бутоны принято хранить в память о визите к матушке.

Еще полчаса можно постоять к иконе Матроны (висит на стене храма на улице для тех, кто не попал к мощам или внутрь храма) и еще полчаса - в регистратуру, где принимают записки о здравии и упокоении.

А это конец очереди к мощевику. Не такая уж большая… Фото: Андрей АБРАМОВ

МОЛЕБНЫ ЗА ВОИНОВ У ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ

Когда рассказывают о Богоявленском кафедральном соборе в Елохове — Елоховской церкви (ул. Спартаковская, 15, м. «Бауманская») каждый верующий выбирает для себя любимый факт. Одни первым делом говорят, что здесь крестили Пушкина, о чем есть памятная табличка. Другие вспоминают, что здесь в храме погребен патриарх Алексий II.

При входе в собор висит схема, на которой под сотню святынь, которые находятся под сводами. А рядом обращение к братьям и сестрам: «Принимаем помощь для бойцов на передовой». Только нести просят в храм Никиты Мученика по соседству (ул. Старая Басманная, 16).

Одна из главных святынь, к которой идут верующие, чудотворный список Казанской иконы Богоматери. Список — житейским языком, это близкая к оригиналу репродукция. Икона датирована 17 веком. Казанскую Богоматерь называют заступницей Земли Русской. С одним из списков иконы Минин и Пожарский вошли в Москву и победили интервентов. С образом совершались чудеса в Великую Отечественную.

— К ней и идите молиться о наших воинах, — отвечают на мой вопрос в регистратуре. — В 14:00 каждый день у нее совершается молебен как раз по этому поводу. Приходят близкие тех, у кого родных отправили на спецоперацию.

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове хранится чудотворный список Казанской иконы Богоматери. Фото: Андрей АБРАМОВ

К СТАРЦУ-ЧУДОТВОРЦУ

Храм святителя Николая в Кленниках (ул. Маросейка, 5, м. «Китай-город», «Лубянка») для многих — просто еще одна церквушка в центре большого города. Кругом бутики, рестораны и отели. А у входа в этот храм вывешивают расписание служб, которое выведено фломастерами на желтой бумаге.

Но для православных верующих — место очень важное. Тут хранят мощи старца Алексея Мечева. Здесь он был настоятелем с 1893 по 1923 годы. Тогда это был один из самых маленьких храмов Москвы. Первые восемь лет службы к Алексею Мечеву никто не ходил. Но прознав про доброго священника, молитвами которого исцелялись и получали просимое, сюда стал стекаться народ. Особенно много прихожан стало после революции, когда закрыли большие храмы.

Мечева православные называют одним из главных русских святых. Поэтому даже в будний день с шумной Маросейки в храм нон-стоп забегают люди. У раки с мощами праведника даже собираются небольшие очереди. По два-три человека, но люди идут и идут…

Рядом с мощевиком на посту сидит бабулечка, которая следит за порядком. Рассказывает:

— У нас раньше книжка была — сейчас куда-то задевалась — в которой люди писали, как им помог старец. Я читала, там очень многие квартиры просили — и все Бог посылал! А теперь, конечно, с иными молитвами идут. Чтобы муж вернулся живым, чтобы мир вернулся…

В этом храме служил Алексей Мечев, а после его кончины настоятелем стал его сын — Сергей Мечев. Он причислен к лику святых новомучеников. Фото: Андрей АБРАМОВ

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ СВО»

Храм Преображения Господня (Преображенская площадь, 9а, м. «Преображенская площадь») — это главным храм наших Сухопутных войск. Поэтому прихожан после начала спецоперации здесь прибавилось. Буквально пару недель назад настоятель отец Борис открыл горячую линию.

«Если у вас есть вопросы связанные с проведением специальной военной операции, нужна духовная поддержка, вы находитесь в скорби и унынии, можете позвонить - +7 (963) 771 3319», — сказано в объявлении.

Каждый четверг в 20:00 в храме молитвенное пение за наших воинов, приглашают неравнодушных присоединиться. В регистратуре есть тетрадочка, куда заносят имена близких прихожан, которые ушли на фронт — об их здравии молятся.

Всем пришедшим помолиться о защитниках в другое время предлагают идти к образу архистратига Михаила — «вождю воинства Господня», который расположен прямо под воинскими знаменами на стене храма — и к старинной иконе Богоматери «Всех скорбящих радость».

В Преображенском храме помолиться за воинов предлагают и иконы архистратига Михаила. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПЯТЬ НАИВНЫХ ВОПРОСОВ БАТЮШКЕ

Отвечает протоиерей Максим Первозванский, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе.

1. Раньше был в храме редким гостем, а сейчас на фоне событий пошел. Это нормально?

- В начале лета храмы заполнились школьниками, которые сдавали экзамены. Спрашивали, куда поставить свечку, перед какой иконой перекреститься, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. Священник Андрей Ткачев сказал: 300 тысяч мобилизованных — значит сейчас 300 тысяч человек вспомнят о Боге. Такое несколько потребительское отношение свойственно нам. Но ничего, Господь терпит нас и словно говорит: «Хоть так, но приходите!»

2. Стоит ли ходить к мощам и другим святыням?

- Конечно, призывать святых в помощники и защитники себе — очень хорошо. Только не забывайте обращаться непосредственно к Богу. От Него победа, здоровье, исцеление. Важно понять: мы приходим не к конкретной иконе Богоматери, а к самой Богоматери. Потому что Она особо являет себя перед этим образом.

3. А если я не могу поехать к святыням?

- Ничего страшного. Ходите в ближайший храм, молитесь перед иконами дома. Икона поможет более осмысленно, глубоко, содержательно направить нашу молитву.

4. Как молиться о стране, за мобилизованных и тех, кто уже на фронте?

- Для молитвы о стране — читайте «О Святой Руси». Молитва разослана во все храмы (новая молитва, 25 сентября ее впервые прочел Патриарх, см. «На заметку» — Авт.). Если молимся о воинстве, можно читать «Да воскреснет Бог», «Живые помощи».

Других официально опубликованных молитв для «домашнего употребления» нет. То есть не существует молитвы о защите мобилизованного. А желание найти ее — идет от молитвословов 90-х годов. Они очень напоминают книжку по магии. Там писали: какому святому в каком случае молиться. Например, священномученику Антипе — при зубной боли. Но в тексте молитвы ничего про зубную боль не говорится. Потому что собраны молитвы общего свойства, грубо говоря, на все случаи жизни. Они подходят, когда мы в день памяти святого чествуем его молебным пением.

Когда нам нужны слова для конкретной ситуации, понимаем: нет в молитвах того самого прошения, что нам сейчас надо. Поэтому за близких на фронте можно молиться своими словами примерно так:

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, услыши мя, недостойную рабу Твою (раба Твоего). В милостивой власти Твоей муж мой (сын, брат) (имя рек). Помилуй и спаси его, Имени Твоего ради.

Господи, прости ему все согрешения вольные и невольные и разум его просвети Светом Твоим. Утверди его в заповедях Твоих, крепость духа ему низпосли, благослови его службу на всяком месте владычества Твоего.

Господи, сохрани его и (можно добавить имена других воинов), и всех воинов наших от смерти, ран и пленения силою Честного и Животворящего Креста Твоего, молитвами Пречитыя Твоея Матери, святаго (имя Небесного покровителя, имена святых, к которым вы обращаетесь) и всех святых. Пошли им скорую победу.

Даруй и мне силу и веру принять Святую и Всеблагую Волю Твою».

5. Как вести себя тем, кто остался здесь?

- Главное не паниковать. Превращайте эмоции в молитву. Если потеряли близкого человека — не надо просто плакать. Надо обратить слезы в молитву. То же и с радостью. Тревоги и волнение — обращайте в молитву.

НА ЗАМЕТКУ

Молитва о Святой Руси

«Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея.

Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу.

Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою яже есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предержащия ко всякому благу настави и мудростию обогати!

Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедех Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!

Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы введи, алчущия напитай, недугующия и страждущия укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подаждь!

Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори!

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, возстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, яко да единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

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