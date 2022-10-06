«Высадил бутылку коньяка в одно горло»: Приятель рассказал, от чего мог умереть Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в 68 лет. Тело артиста обнаружил его концертный директор Сергей Горох. Борис Михайлович скончался в своей московской квартире. Уже после похорон шоумена стало известно, что Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти Моисеева, рассматривая две версии – «убийство» и «нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть».

Подробностей о причинах смерти пока не озвучивают. Судя по всему, следователи решили убедиться, что покойный умер по естественным причинам, поэтому начали расследование. Приятель артиста, шоумен Рустам Солнцев уверен, что тот умер своей смертью. В последние годы Моисеев перенес три инсульта, сильно болел. Рустам считает, что до смерти Бориса довели его пагубные привычки, который у покойного было немало. По словам Солнцева, до своего первого инсульта Моисеев сильно выпивал.

Шоумен говорит, что Борис вел разгульный образ жизни, и именно это преждевременно подорвало его здоровье.

- Борис выпивал и выпивал здорово. При мне, заявив, что: «Я тоже пью мало», он сам высадил бутылку коньяка в одно горло. А еще Борис сидел и пачками скуривал сигареты. И ни один человек, включая Гороха, не мог на него повлиять. Ни один! – рассказал Солнцев порталу Teleprogramma.pro.

Рустам уверен, что никто не мог заставить Моисеева бросить пить и курить. Борис всегда жил на полную катушку - так, как хотел.

- Многие из нас, в том числе и я, были знакомы с Борисом. Эти знакомства включали в себя даже совместные вечеринки с большим количеством народа, в той самой знаменитой квартире, в которой артист скончался. Я там бывал неоднократно и могу сказать, что Борис был человеком настроения. И никто не мог на него повлиять, - заявил Солнцев.

Брат Моисеева обвинил концертного директора покойного в том, что тот якобы «приложил руку» к смерти звезды ради его шикарной квартиры. Солнцев уверен, что это не так. Экс-участник шоу «Дом-2» говорит, что Сергей Горох по собственному желанию посвятил большой отрезок своей жизни больному артисту. Директор до последних дней ухаживал за немощным Моисеевым. Многие коллеги из шоу-бизнеса отвернулись от Бориса Михайловича, но Сергей всегда был рядом, даже когда закончилась его концертная деятельность.

Напомним, Бориса Моисеева похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище Москвы. В последние годы артист вел затворнический образ жизни и давно не появлялся на публике. Умер он в полном одиночестве на собственном диване в своей квартире. На церемонии прощания на Троекуровском кладбище не было родственников. Самым близким человеком Моисеева был его концертный директор.