Семья Приступиных Общий стаж - 72 года

Слева направо: Константин Клюй и Наталья, Елена и Анатолий Приступины, Анастасия и Сергей Порцевы.

АО МТЗ ТРАНСМАШ

Старейшее предприятие (работает с 1921 года), российский лидер по производству тормозных систем для железнодорожного транспорта и метрополитена и их разработке. Многие не имеют аналогов в мире.

На завод основатели династии Анатолий Михайлович и Елена Николаевна пришли в 2006 году. Семья хотела найти стабильную и развивающуюся компанию, место с историей, куда хочется приходить каждый день, с большим и дружным коллективом.

Сначала сюда устроился на должность маляра производства локомотивных приборов Анатолий Михайлович. Это один из последних этапов изготовления приборов, после чего продукция отгружается потребителю. Через пару месяцев на завод пришла и его супруга Елена.

«Я по образованию фармацевт, и всю жизнь работала в аптеке, - говорит она. - Представляете, из аптеки за станок! Но ни разу не пожалела. Завод - это совсем другая жизнь, не какой-то там офис или аптека! Коллектив большой и дружный, сам завод с внушительной историей. Многие работают здесь по 30 - 40 лет, есть долгожительница - уже 68 лет на ТРАНСМАШе. Все живут заводом, а не просто работают здесь».

Пару месяцев Елена Николаевна осваивала новую профессию в роли ученика сверловщика цеха электрооборудования, 10 лет работала на станке, а в 2017-м перешла на сборку электрооборудования - стала слесарем механосборочных работ производства локомотивных приборов. «У меня отличная работа, - говорит Елена Николаевна. - Тяжелая, конечно, но устаешь-то на любой работе, а здесь в конце трудового дня чувствуешь, что не зря время прошло. К тому же вся семья здесь работает, все вместе! Мы одна из самых больших династий на заводе, потому что у нашей семьи такой лозунг - «Приступины везде вместе!».

Город труженик в цифрах Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вслед за родителями на завод пошли их дети. В 2010 году пришла младшая дочь Наталья. Начала с должности экспедитора коммерческого отдела, через полгода стала инженером, в 2017-м стала руководителем группы.

За младшей сестрой пришла и старшая - Анастасия Анатольевна. Здесь она не просто нашла интересную работу, но и встретила будущего мужа.

«Когда была студенткой, мы с родителями от завода поехали на экскурсию в Переславль-Залесский, - рассказывает Анастасия Порцева (в девичестве Приступина). - Меня тогда поразило, насколько коллектив дружный. С той поездки не сомневалась, что после института пойду туда работать».

Анастасия пришла на завод инженером по организации и нормированию труда. Там и познакомилась с мужем - Сергеем Порцевым. Он работал водителем погрузчика. Поженились, Анастасия ушла в декрет, а после вернулась на завод. В 2016 году Сергей решил освоить новую специальность и стал токарем.

Муж младшей сестры Натальи - Константин Клюй - присоединился к династии в 2016 году. Сначала устроился плотником строительного цеха, а в 2020 году стал водителем автомобиля транспортного цеха.

«Многие мои подруги жалуются, что детей от силы раз в месяц видят, - говорит Елена Приступина, - а я своих постоянно. Дома часто работу обсуждаем, переживаем за жизнь завода, радуемся успехам».

Но главное - люди

Московская промышленность - самая высокотехнологичная в России. Фото: Shutterstock

За всеми этими цифрами - люди, позволяющие Москве удерживать звание города-труженика и крупнейшего промышленного центра страны. И особая гордость - семейные трудовые династии. Только на Щербинском лифтостроительном заводе их 32.

Им и посвящен специальный проект «Династии московской промышленности». На сайте «ОткройМоспром» опубликованы истории о таких семьях. Наш специальный выпуск посвящен лишь нескольким из них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав ОВЧИНСКИЙ:

- Московская промышленность сегодня - это современные компактные заводы и фабрики, автоматизированные линии и высокотехнологичные производственные комплексы. С конвейеров столичных предприятий ежегодно сходят сотни тысяч тонн продуктов питания, десятки тысяч упаковок лекарств, тысячи изделий текстильной промышленности. Неоценимый вклад в развитие науки и экономики вносят исследовательские центры столичных заводов, специалисты которых стали авторами сотен инновационных промышленных решений. В День московской промышленности желаю всем предприятиям города дальнейшего процветания, а их сотрудникам - профессионального роста и благополучия.

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