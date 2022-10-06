Максим Галкин* переехал в Европу без Аллы Пугачевой и детей

Максим Галкин находится в испанском городе Марбелья Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин* продолжает колесить по миру в поисках заработков. Недавно шоумен гастролировал по Австралии и Новой Зеландии. А на днях переехал в Европе. При этом юморист признался, что не видел жену Аллу Пугачеву и детей Лизу и Гарри после их возвращения в Израиль.

Максим Галкин находится в испанском городе Марбелья. По признанию шоумена, в этом курортном местечке он оказался впервые. "Вот я приезжаю в новый город, в новое место. Я никогда не был в Марбелье, где сейчас нахожусь. Совершенно потрясающая природа, умиротворение", - отметил пятый муж Аллы Пугачевой.

Пародист дал понять, что так и не видел семью. Примадонна с детьми Лизой и Гарри прилетела в Израиль в конце сентября. Галкин в момент возвращения жены и отпрысков выступал в Чехии. "Я стараюсь обязательно говорить по видеосвязи с детьми и Аллой. Я им рассказываю о том месте, куда приехал, и какие-то фотки присылаю, потому что им это очень интересно", - уточнил он.

Поклонники были удивлены. Они надеялись увидеть совместные кадры Максима и его родных.

"Меня тут друг спросил, не устаю ли я от такого количества переездов, гастролей, перелетов, разных городов. И я в очередной раз подумал о том, что я вообще от этого не устаю, потому что все-таки я занимаюсь любимым делом. И я благодарю Бога, что у меня есть такая возможность путешествовать по всему миру, видеть города! Так я увидел практически всю Россию, много стран мира... Я благодарен зрителям и благодарен Богу", - разоткровенничался артист.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов