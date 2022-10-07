Семья Бабиных - Плотниковых Общий стаж семьи - 147 лет

Бабины - Плотниковы в одном из цехов.

Началось все в Курской области в 1960-е годы. Сережа Плотников и Саша Бабин учились в одной школе и с детства дружили. После школы пошли в армию, а когда вернулись в 1979 году, решили ехать в Москву. В столице обоих взяли на «Завод Москабель». Сергей Андреевич Плотников стал пропитчиком кабелей и проводов, а Александр Николаевич Бабин работал на прессе.

Через пару лет, здесь же на заводе, Александр познакомился с Рамилей. А Сергей влюбился в коллегу и лучшую подругу его тети.

Дело в том, что на «Москабельмете» работала еще одна представительница семьи Плотниковых - Валентина Шикина (в девичестве Плотникова). Она была старше Сергея всего на 4 года. Лучшая подруга Валентины - красавица из Омска Галина, - придя однажды к подруге, столкнулась с парнем. «Мой племянник Сережа!» - представила тетя юношу подруге. Потянулись месяцы попыток ухаживаний и приглашений на свидания. Галина их отвергала, считая Сергея неподходящей партией - слишком молод.

Так бы, возможно, все и закончилось, если бы не свадьба лучшего друга Александра Бабина с Рамилей. Свидетелем со стороны жениха, конечно, был Сергей. «Пригласи Галю к нам на свадьбу! - настаивала Рамиля. - Сколько можно по ней сохнуть, предприми что-нибудь серьезнее приглашений в кино!» Со свадьбы Александр и Рамиля вышли мужем и женой, а Сергей и Галина - парой. Вскоре и они поженились. И вместе продолжали трудиться на «Заводе Москабель».

Здесь, как в сериале, полагается сделать надпись «Прошло 20 лет». За это время у Бабиных родился сын Виктор, а через два года у Сергея и Галины Плотниковых - дочь Наталья. Друзья шутили: было бы здорово, если бы дети поженились. Кто знал, что этим мечтам суждено сбыться?!

Виктор и Наталья были знакомы с детства, но относились друг к другу как брат и сестра. Когда девушке было 16, подруги стали одолевать просьбами познакомить с Витей. Тут Наталья взглянула на него другими глазами. И осознала, что высокий широкоплечий 18-летний Виктор хорош собой, никакой он ей не брат и ни с какими подружками она его знакомить не будет - самой нужен. Они поженились и растят двоих детей. Виктор после армии устроился на «Москабельмет» скрутчиком-изолировщиком. После второго декрета на завод пошла работать и Наталья - контролером качества продукции.

«Сколько себя помню, - рассказывает Наталья Бабина, - родители, свекор со свекровью, потом муж все время рассказывали про завод. Поэтому, когда вышла на работу, почувствовала, будто вернулась в родной коллектив. Муж Виктор - скрутчик, его работа шла к свекру на пресс, оттуда - к свекрови или к моей маме на изоляцию. Всей семьей решали любую, даже самую сложную производственную задачу».

Сейчас старшее поколение на пенсии. На предприятии остались Наталья и Виктор, а еще Александр Тарабаев - зять двоюродной бабушки, той самой, что в свое время познакомила родителей Натальи. Начав карьеру с рабочего на прессе, он стал директором «Завода Москабель».

Лапушкины

Общий стаж - 28 лет

Слева направо: Алексей Николаевич, Галина Юрьевна, Мария и Игорь Лапушкины на крыльце родного завода.

МЗ «Сапфир»

холдинга «Швабе» входит в Госкорпорацию «Ростех». История предприятия началась в 1931 году. Здесь разрабатывают и производят фотоприемники, теплопеленгационные системы, инфракрасную аппаратуру дальнего зондирования земли, фоточувствительные элементы из полупроводниковых материалов.

На завод первой пришла Галина Юрьевна Лапушкина. После школы поступила в радиомеханический техникум - он был прикреплен к заводу. Галина проходила на «Сапфире» практику. Работа так понравилась, что она перевелась с дневного отделения техникума на вечернее и устроилась на предприятие. В 90-е ушла в декрет. Вернулась, когда дети выросли, - в 2007 году. С тех пор работает контролером оптических деталей и приборов.

«Для меня это не просто место работы, - говорит Галина Юрьевна. - Деревню Чертаново только в 1960-х к столице присоединили. А наша семья из села Покровское (ныне Южное Чертаново). Наш дом стоял рядом с тем местом, где сейчас «Сапфир». Весь род оттуда. Дед мой, Сергей Федорович Чумичев 1914 года рождения, был регулировщиком радиоаппаратуры всю жизнь. Когда предприятие только построили, он в 1970-е годы несколько лет проработал в производственном цехе».

Муж Галины Юрьевны, Алексей Николаевич Лапушкин, пришел на завод шлифовщиком оптических деталей год назад. Здесь когда-то работал его родной брат.

«Всегда мечтала, чтобы муж работал вместе со мной, - говорит Галина Юрьевна. - Сейчас мы с ним в одном цеху. Утром вместе на работу, вечером вместе домой. Иногда на работе обедаем с мужем, иногда с детьми. Но с молодежью у нас график не совпадает - у них смена начинается в 7, а у нас только в 8 утра».

Сын Галины Юрьевны и Алексея Николаевича Игорь четыре года трудится наладчиком технологического оборудования. Здесь он нашел не только интересную работу, но и встретил любовь. С будущей женой Марией они работали и работают в одном цеху.

«На заводе работала моя мама, - рассказывает Мария Лапушкина, - она и предложила пойти к ней на завод - рядом с домом, работа интересная, хорошие условия, стабильная зарплата и условия. Я пошла, и вот уже восемь лет здесь».

Карьеру Мария начала простой работницей, а сейчас мастер участка.

«У нас здесь много семей, - говорит Галина Юрьевна Лапушкина. - Кто-то тут всю свою жизнь работает. За эти годы и техника, и ассортимент сильно изменились. Приятно, что модернизируемся, не стоим на месте. Хочется, чтобы так и продолжалось, чтобы наш завод и дальше развивался, чтобы сюда могли прийти на работу уже наши внуки».

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Общий стаж - 125 лет (подробности)