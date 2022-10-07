Елена Астахова, Валентина Александровна Тюнева и Наталья Буравцова.

В холдинг «Объединенные кондитеры» входит 19 российских фабрик, главные из них - три московские: «РОТ ФРОНТ», «Красный Октябрь» и «Кондитерский концерн Бабаевский». Флагман холдинга, да и всей отрасли, - «Красный Октябрь». Завод работает с 1849 года, основал его кондитер Фердинанд Теодор фон Эйнем. В наши дни предприятие выпускает более 300 наименований, включая такие знаменитые, как «Аленка», «Мишка косолапый», «Красная шапочка» и другие.

Концерн «Бабаевский» - его история ведется с 1804 года. К концу XIX века оно известно как «Товарищество А. И. Абрикосова и Сыновей». Сегодня тут делают 120 наименований.

«Часто спрашивают: правда, что у вас дома тонны шоколада? - смеется Елена Астахова, замначальника планово-экономического отдела «Красного Октября». - Отвечаю: неправда! Работникам кондитерских фабрик чаще хочется, напротив, чего-нибудь солененького. Конечно, руководство дарит нам подарки на праздники. Я лично больше всего люблю молочную «Аленку» и «Мишку косолапого».

Елена Владимировна - представительница второго поколения семьи Тюневых, связавшей жизнь с фабрикой «Красный Октябрь» и концерном «Бабаевский». Основатель династии Владимир Иванович проработал на «Бабаевском» без малого полвека. Но всегда помнил первый фабричный день 22 августа 1975-го. Он тогда только вернулся из армии и мечтал о «сладкой жизни» на старейшем кондитерском предприятии Москвы.

Рабочий путь Владимир Иванович начинал слесарем-наладчиком в конфетном цехе. Там же, на упаковке, работала его будущая жена. Оба жили в одном общежитии. Дело молодое - влюбились, поженились. «Раньше работа была совсем не «сладкой», - рассказывает Валентина Александровна, - ведь на упаковке работали одни женщины. Приходилось по двадцать с лишним килограмм тягать, ящики забивать. Все вручную. Это сегодня все автоматизировано, заворачивается по 1500 конфет в минуту».

Позднее Валентина Александровна стала бухгалтером конфетного цеха, а Владимир Иванович больше 20 лет руководил шоколадным. В его трудовой книжке много записей о награждениях за рацпредложения - улучшил производство конфет «Кара-Кум», участвовал в разработках шоколада - от «Вдохновения» до «Бабаевского»...

Дочери вспоминают: когда отец приходил после работы, по дому разносился запах обжаренных бобов. Они часто бывали на фабрике, какой ребенок откажется от такой экскурсии?! Хотя Елена в детстве мечтала стать милиционером, но они с сестрой Натальей пошли в Пищевой институт. Послушались совета отца: люди будут хотеть есть всегда, без работы не останетесь.

Елена начинала трудовой стаж в шоколадном цеху «Бабаевского» конфетчицей 2-го разряда. А получив специальность экономиста-менеджера, перешла на «Красный Октябрь». Ее рабочее место не в цехе, а в кабинете, но если перед ней разломить конфету, она тут же узнает - «своя» она или другого производителя.

Младшая сестра, Наталья Буравцова, получила в институте две квалификации - инженера и экономиста. На «Бабаевском» начинала технологом, а с 2013-го возглавляет производственный отдел.

«Наша продукция - это бренды, известные всей стране, - говорит Наталья. - Поэтому мы бережно относимся к классической, проверенной временем рецептуре наших конфет и шоколада, максимально сохраняем любимый и знакомый всем с детства вкус».

Бурлаковы - Нагайцевы

Общий стаж - 120 лет

Татьяна Леонтьевна Никитина. Надежда Нагайцева.Николай Нагайцев.

ОАО «Элтеза»

Многопрофильная компания, выпускающая электротехническое оборудование, электронные и микропроцессорные устройства, системы управления движением поездов и обеспечения безопасности железнодорожных перевозок. первое дочерне предприятие ОАО РЖД. Основана в 2005 году на базе профильных заводов, чья история ведется с 1918 года. Производит более 8000 наименований продукции.

Глава династии Леонтий Петрович Бурлаков всю свою жизнь проработал на заводе. Во время Великой Отечественной воевал артиллеристом, был ранен. На заводе работал инженером технического отдела.

«Дед мог сделать что угодно своими руками, - рассказывает внучка Леонтия Петровича Бурлакова Надежда Владимировна Нагайцева. - Обстоятельно - сначала чертеж нарисует, все высчитает, потом только приступает. До сих пор у нас на даче печка стоит, дедом сложенная, сарай и все другие хозяйственные постройки. Мы с мамой к нему приходили на завод - он все время сидел за кульманом и чертил. Дома у него тоже кульман стоял, и он часто за ним работал в свободное время».

Дочь Леонтия Петровича - Никитина Татьяна Леонтьевна - после школы в 1966 году сразу пошла на завод. Ей всегда хотелось работать с отцом. На «ЭЛТЕЗЕ» проработала 45 лет. Начала монтажником радиоэлектронной аппаратуры, а на пенсию вышла помощником начальника сборочного цеха.

«Помню, пришла однажды к маме на работу, - вспоминает Надежда Владимировна, - а они в цехе тестировали билетопечатающие автоматы. Надо было опускать жетончик, выбирать место назначения, и автомат печатал билет. Мне дали горсть жетонов и разрешили опускать их и выбирать станции».

Надежда Владимировна окончила железнодорожный техникум. По распределению попала на другое предприятие, но как только появилось место, перевелась на «ЭЛТЕЗУ» и работает здесь уже 30 лет. Сначала слесарем, потом перешла в радиоэлектронные монтажники. Сейчас - заместитель начальника отдела технического контроля.

«Меня сын как-то спросил, чем я занимаюсь, и мне очень приятно было ему рассказать, что все пульты управления поездами его мама делает. И что если бы не наш завод, то и метро, и электрички, и поезда не смогли бы ездить».

Сын Надежды Владимировны и правнук основателя династии - Николай Нагайцев окончил железнодорожный техникум и пришел на «ЭЛТЕЗУ». Руководство разглядело его потенциал и отправило получать высшее образование в Российский университет транспорта на факультет «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте». С 2017 года Николай работает на заводе ведущим инженером в отделе аппаратных и мобильных комплексов.

«Я надеялась, что сын будет медиком, - говорит Надежда Владимировна, - но он ни в какую. Сейчас ведущий инженер - тестирует новую аппаратуру. Завод собирается его еще на одну учебу отправить».

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