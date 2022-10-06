Арктика стала почетной гостьей на Урале

ФОТО Пресс-центр "Арктические инициативы"

На днях в парке Маяковского столицы Урала было жарко. Но это не осень распогодилась, атмосферу подогревали посетители арктического автобуса. Жители города с удовольствием записывались на экскурсии по арктической выставке и принимали участие в мастер-классах.

ФОТО Пресс-центр "Арктические инициативы"

Место и время определили основную аудиторию - на экскурсию записывались активные пенсионерки и мамы с детьми, а на свободное посещение приходили те, кто гулял по парку и случайно увидел автобус. Поэтому музей на колёсах посетили и дамы с собачками, и велосипедисты, благо есть где оставить велосипед, исключение составляли лишь роллеры, их просили переобуться. Белый арктический пол музея не приспособлен для роликовых коньков, так же как и арктическая тундра может выдержать лишь определенный транспорт - с широкими колёсами как у трэколов. Обычные колёса или гусеничный транспорт повреждают мох тундры и приводят к заболачиванию, на восстановление потребуются десятилетия.

ФОТО Пресс-центр "Арктические инициативы"

Местами притяжениям в Арктике Екатеринбурга для детей дошкольного и младшего школьного возраста стали чум с играми и мастер-классами, большая раскраска и кресло пилота в импровизированной кабине самолёта. Для взрослых посетителей притягательным было всё. А вот камнем преткновения оказалась одна из загадок на стене , где нужно правильно расставить магниты с изображением животных.

ФОТО Пресс-центр "Арктические инициативы"

Отзывы посетителей не заставили себя ждать: «Спасибо организаторам и экскурсоводу…», «Жаль, что всего на два дня приехали в наш город», «Благодаря вам окунулась в детство, когда-то жила в Якутии».

Следующая остановка - г. Уфа, площадь рядом с Музеем полярников им. В. И. Альбанова, улица Свердлова, д. 88