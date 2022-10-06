«Зеленые» технологии или что может стать драйвером для развития экопромышленности

По итогам встречи будет сформирован протокол, в который войдут прозвучавшие на мероприятии предложения по налаживанию системной работы в рамках экопроизводства

Пути развития «зеленой» экономики» в современных реалиях, использование «зеленых» технологий в рамках импортозамещения, виды поддержки экологичных компаний, а также трансформацию ESG-повестки в России. Все это стало темой обсуждения представителей малого и среднего бизнеса и общественности.

В заседании приняли участие директор по партнерам кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково» Олег Калинко, управляющий директор дивизиона «Развитие внешнеэкономического партнерства» ПАО Сбербанк Андрей Волчик. Модератором мероприятия выступил председатель комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский.

- Именно химическая отрасль является драйвером по разработке и созданию решений и технологий в области экотоваров и услуг, - Михаил Сутягинский. - Перерабатываемый пластик, технологии утилизации отходов, разработка присадок к бензинам и множество других примеров современного экорынка относятся к нашей отрасли.

Представители ПАО Сбербанк представили релевантные химической отрасли решения Сбера в области поддержки экологических проектов, а также импортозамещения. Кроме того, Сбер рассказал о возможностях поддержки наращивания химическими компаниями импортных поставок из дружественных стран на примере работы с Индией.

Экопромышленность – широкое понятие. И ее развитие требует комплексного подхода. Эксперты предложили вариант кластерных производств. Это позволит приблизиться отечественной промышленности к современным мировым экологическим стандартам и, тем самым, существенно снизить воздействие на окружающую среду.

- В первую очередь, для сокращения отходов необходимо создавать сегодня промышленные кластеры, чтобы они могли производить новую продукцию из переработанных материалов, - подчеркнула заместитель руководителя «Пространственное развитие» ЦСР Ольга Торбич. - Также важно сейчас разработать и внести на законодательном уровне критерии и требования к таким экотехнопаркам для того, чтобы они смогли, при условии соответствия всем требованиям, получать государственную поддержку.

Претенденты на поддержку уже есть. Комитет по химической промышленности «Деловой России» получил запросы от пяти регионов, где работают малые производственные компании, готовые поделиться своим положительным опытом в экосфере. А Фонд «Сколково» разработал специальные программы для своих партнеров, благодаря чему сможет под запросы инвестора находить экотехнологии.

- Компании, ставшие лидерами в нашей акселерационной программе, могут получить грант до 7 млн рублей при условии софинансирования из собственных средств, либо с привлечением средств своих промышленных партнеров, - рассказал директор по партнерам кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково» Олег Калинко. - Кроме того, это хорошая возможность для бизнеса получить информацию от различных предприятий и узнать, какие технологии, в том числе и «зеленые», востребованы сегодня. Это позволяет компании сориентироваться и выбрать верный курс развития.

По итогам встречи будет сформирован протокол, в который войдут прозвучавшие на мероприятии предложения по налаживанию системной работы в рамках экопроизводства.