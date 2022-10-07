Последние новости о ситуации вокруг Украины на 7 октября 2022 года: украинский спецназ готовят к захвату ЗАЭС, а Евросоюз отказался от мира

Фото: Александр КОЦ

Британцы готовят украинский спецназ для захвата Запорожской АЭС

Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», заявил что британские инструкторы готовят спецназ ВСУ к захвату Запорожской атомной электростанции. По данным Рогова, тренируются проходят группы численностью до 110 человек: «Постоянно проходит боевое слаживание элиты боевиков Зеленского — Сил спецопераций ВСУ — для форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры. Речь о ЗАЭС — тут сомнений нет». Ранее группы украинского спецназа прошли курсы усиленной подготовки в Британии — где они занимались от нескольких месяцев до полугода. Сейчас их натаскивают рядом с населенным пунктом Вольноандреевка, к югу от ДнепроГЭС. Причем используют не только стрелковое вооружение и ПТУры, но и беспилотники Байрактар-2. Не жалеют себя агенты Его Величества — и не надоело им спасать мир?

Евросоюз не желает инвестировать в мир на Украине

Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями указал, что Евросоюз отказывается инвестировать в мир на Украине. По мнению дипломата, в ЕС сохраняют линию на затягивание и эскалацию противостояния из желания нанести такой ущерб Москве, от которого она не оправится. Гаврилов уточнил: «Перевешивает желание нанести максимальный ущерб России. Однако в условиях глобализации мы живем во взаимозависимом мире». По его словам и страны Брюссель, и Вашингтон своими действиями ставят под угрозу европейскую безопасность, подстрекая Киев к продолжению боевых действий и отказу от переговоров. Впрочем, кого там подстрекать — они сами давно превратились в подстрекателей.

Конфискует ли Байден российские активы ради Киева?

Джо Байден и его младший брат по разуму Владимир Зеленский могли бы провернуть операцию по конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. По мнению обозревателя Кита Нотона, высказанному им в издании The Hill, если четко обозначить, что расплачиваться за помощь Вашингтона Киеву будет Москва, то в политическом истеблишменте Америке это мало у кого вызовет возражения. А Зеленскому достаточно громко заявить, что его страна отдает предпочтение американским компаниям, которые могут стать главными локомотивами в восстановлении незалежной. Логично: раз сейчас значительная часть расходов по военной помощи коллективного Запада Украине лежит именно на США, то американцы должны быть и первыми кандидатами на участие в восстановлении Украины. А сотни замороженных российских миллиардов тут бы им как раз и «пригодились». И кого волнует, что это неприкрытый грабеж среди бела дня — к черту правила, раз пошла такая пьянка!

Украина убила более ста мирных жителей с февраля в ЛНР

С конца февраля этого года подразделения ВСУ выпустили по территории Луганской народной республики более 10 тысяч различных снарядов. Из-за обстрелов погибли более сотни мирных жителей. Такие данные привели в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации СЦКК, в числе этих тысяч боеприпасов различного калибра, было 37 ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 348 ракет американской РСЗО HIMARS, почти две с половиной тысячи снарядов РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч». Ну а жертвами вооруженных формирований Украины за эти семь месяцев стали 415 мирных жителей, из которых 101 человек погиб и 314 получили ранения. Ранее стало известно, что в бывшем мясоперерабатывающем цеху в ЛНР каратели украинского нацбата «Айдар» содержали не менее 30 человек, как минимум семь из которых были замучены насмерть. И это то, что несет нам всем «свет и свободу»?

Будет ли в ДНР свободная экономическая зона

Виталий Хоценко, премьер правительства ДНР, сообщил, что власти Донецкой народной республики работают над созданием свободной экономической зоны. Для чего, в частности, рассматривается обнуление ряда налогов. По словам Хоценко, максимально благоприятные условия для бизнеса при входе подразумевают, в частности, обнуление налога на имущество, на землю, на прибыль, а также иные преференции. Варианты того, где именно будет расположено СЭЗ, сейчас прорабатываются. Хорошо бы где-нибудь поближе к морю...

Что школьники Донбасса изучают с наибольшим интересом

Учитель русского языка и литературы Татьяна Гридина из Первомайска, рассказала, как сейчас занимаются дети в прифронтовых городах и селах Донбасса: «Самое трогательное, что именно русский язык дети признают самым интересным и познавательным». При том ряд преподавателй сейчас сражаются на фронте. А в День учителя в Большом Кремлевском дворце педагогам из ДНР, ЛНР, Харьковской и Белгородской областей была вручена премия «Команда Путина». Награды удостоились учителя и руководители школ, которые вели занятия под обстрелами, спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами. Нет, такой народ никому не победить.

Маск продолжает троллить Киев

Илон Маск вновь заявил, что жители востока Украины давно и прочно отдают предпочтение России. Так американский миллиардер ответил сенатору Линдси Грэму, который раскритиковал план основателя «Теслы» по мирному урегулированию в незалежной. Сенатор сообщил что Маску «нужно понять факты российского вторжения на Украину», прежде чем говорить о путях решения конфликта. Ну а Маск парировал, что надо учитывать мнение людей, и в любой зоне конфликта поддерживать волю большинства тех, кто там живет. Миллиардер заявил: «Большая часть Украины хочет быть частью Украины. Но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские. И вот они предпочитают Россию». После чего из приднепровских болот вновь поднялись миазмы от настоящих европейцев. Теперь Маску надо по улицам ходить с оглядкой.

Над Белгородом вновь сработали ПВО

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, сообщил, что утром в четверг системы ПВО сработали над Белгородом и в Грайворонском городском округе. Гладков написал в соцсетях: «Подъехал к работе - несколько сильных разрывов над головой. Уточнил. Сработала ПВО. Пока, по предварительной информации, разрушений и пострадавших, слава Богу, нет». Противовоздушной обороне — тоже слава.

Немецким мэрам надоели украинские беженцы

Главы 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фрезер с мольбой о финансовых вливаниях. Иначе не на что будет содержать украинских беженцев. По данным издания Suddeutsche Zeitung, коллективное письмо мэров министру было отправлено еще неделю назад. Местные администрации били в набат: они исчерпали все возможности помочь беженцам. Эти толпы тяжким бременем ложится на муниципалитеты и их иммиграционные службы. Жилья и других ресурсов катастрофиечски не хватает. А люди с востока продолжают прибывать (неужели не верят в силу украинского воинства?). По словам мэров, состояние муниципалитетов сравнимо с «выжатым лимоном». По данным издания, похожая ситуация - и в других частях Германии. При этом немецкое правительство ожидает, что в ближайшие месяцы число беженцев продолжит расти. Ни у кого не возникает простой логической цепочки: чем больше оружия из Германии на Украину — тем больше беженцев из Украины в Германию?