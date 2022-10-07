Последние новости о ситуации вокруг Украины на 7 октября 2022 года: украинский спецназ готовят к захвату ЗАЭС, а Евросоюз отказался от мира

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Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», заявил что британские инструкторы готовят спецназ ВСУ к захвату Запорожской атомной электростанции. По данным Рогова, тренируются проходят группы численностью до 110 человек: «Постоянно проходит боевое слаживание элиты боевиков Зеленского — Сил спецопераций ВСУ — для форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры. Речь о ЗАЭС — тут сомнений нет». Ранее группы украинского спецназа прошли курсы усиленной подготовки в Британии — где они занимались от нескольких месяцев до полугода. Сейчас их натаскивают рядом с населенным пунктом Вольноандреевка, к югу от ДнепроГЭС. Причем используют не только стрелковое вооружение и ПТУры, но и беспилотники Байрактар-2. Не жалеют себя агенты Его Величества — и не надоело им спасать мир?
Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями указал, что Евросоюз отказывается инвестировать в мир на Украине. По мнению дипломата, в ЕС сохраняют линию на затягивание и эскалацию противостояния из желания нанести такой ущерб Москве, от которого она не оправится. Гаврилов уточнил: «Перевешивает желание нанести максимальный ущерб России. Однако в условиях глобализации мы живем во взаимозависимом мире». По его словам и страны Брюссель, и Вашингтон своими действиями ставят под угрозу европейскую безопасность, подстрекая Киев к продолжению боевых действий и отказу от переговоров. Впрочем, кого там подстрекать — они сами давно превратились в подстрекателей.
Джо Байден и его младший брат по разуму Владимир Зеленский могли бы провернуть операцию по конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. По мнению обозревателя Кита Нотона, высказанному им в издании The Hill, если четко обозначить, что расплачиваться за помощь Вашингтона Киеву будет Москва, то в политическом истеблишменте Америке это мало у кого вызовет возражения. А Зеленскому достаточно громко заявить, что его страна отдает предпочтение американским компаниям, которые могут стать главными локомотивами в восстановлении незалежной. Логично: раз сейчас значительная часть расходов по военной помощи коллективного Запада Украине лежит именно на США, то американцы должны быть и первыми кандидатами на участие в восстановлении Украины. А сотни замороженных российских миллиардов тут бы им как раз и «пригодились». И кого волнует, что это неприкрытый грабеж среди бела дня — к черту правила, раз пошла такая пьянка!
С конца февраля этого года подразделения ВСУ выпустили по территории Луганской народной республики более 10 тысяч различных снарядов. Из-за обстрелов погибли более сотни мирных жителей. Такие данные привели в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации СЦКК, в числе этих тысяч боеприпасов различного калибра, было 37 ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 348 ракет американской РСЗО HIMARS, почти две с половиной тысячи снарядов РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч». Ну а жертвами вооруженных формирований Украины за эти семь месяцев стали 415 мирных жителей, из которых 101 человек погиб и 314 получили ранения. Ранее стало известно, что в бывшем мясоперерабатывающем цеху в ЛНР каратели украинского нацбата «Айдар» содержали не менее 30 человек, как минимум семь из которых были замучены насмерть. И это то, что несет нам всем «свет и свободу»?
Виталий Хоценко, премьер правительства ДНР, сообщил, что власти Донецкой народной республики работают над созданием свободной экономической зоны. Для чего, в частности, рассматривается обнуление ряда налогов. По словам Хоценко, максимально благоприятные условия для бизнеса при входе подразумевают, в частности, обнуление налога на имущество, на землю, на прибыль, а также иные преференции. Варианты того, где именно будет расположено СЭЗ, сейчас прорабатываются. Хорошо бы где-нибудь поближе к морю...
Учитель русского языка и литературы Татьяна Гридина из Первомайска, рассказала, как сейчас занимаются дети в прифронтовых городах и селах Донбасса: «Самое трогательное, что именно русский язык дети признают самым интересным и познавательным». При том ряд преподавателй сейчас сражаются на фронте. А в День учителя в Большом Кремлевском дворце педагогам из ДНР, ЛНР, Харьковской и Белгородской областей была вручена премия «Команда Путина». Награды удостоились учителя и руководители школ, которые вели занятия под обстрелами, спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами. Нет, такой народ никому не победить.
Илон Маск вновь заявил, что жители востока Украины давно и прочно отдают предпочтение России. Так американский миллиардер ответил сенатору Линдси Грэму, который раскритиковал план основателя «Теслы» по мирному урегулированию в незалежной. Сенатор сообщил что Маску «нужно понять факты российского вторжения на Украину», прежде чем говорить о путях решения конфликта. Ну а Маск парировал, что надо учитывать мнение людей, и в любой зоне конфликта поддерживать волю большинства тех, кто там живет. Миллиардер заявил: «Большая часть Украины хочет быть частью Украины. Но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские. И вот они предпочитают Россию». После чего из приднепровских болот вновь поднялись миазмы от настоящих европейцев. Теперь Маску надо по улицам ходить с оглядкой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, сообщил, что утром в четверг системы ПВО сработали над Белгородом и в Грайворонском городском округе. Гладков написал в соцсетях: «Подъехал к работе - несколько сильных разрывов над головой. Уточнил. Сработала ПВО. Пока, по предварительной информации, разрушений и пострадавших, слава Богу, нет». Противовоздушной обороне — тоже слава.
Главы 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фрезер с мольбой о финансовых вливаниях. Иначе не на что будет содержать украинских беженцев. По данным издания Suddeutsche Zeitung, коллективное письмо мэров министру было отправлено еще неделю назад. Местные администрации били в набат: они исчерпали все возможности помочь беженцам. Эти толпы тяжким бременем ложится на муниципалитеты и их иммиграционные службы. Жилья и других ресурсов катастрофиечски не хватает. А люди с востока продолжают прибывать (неужели не верят в силу украинского воинства?). По словам мэров, состояние муниципалитетов сравнимо с «выжатым лимоном». По данным издания, похожая ситуация - и в других частях Германии. При этом немецкое правительство ожидает, что в ближайшие месяцы число беженцев продолжит расти. Ни у кого не возникает простой логической цепочки: чем больше оружия из Германии на Украину — тем больше беженцев из Украины в Германию?