Анекдоты: Если в субботу тебе ничего не хочется делать - значит, ты начинаешь постигать ценности иудаизма

- Приступаем к сдаче зачета!

- А учебниками пользоваться можно?

- Можно. Итак, стометровка для ребят - 14 секунд, для девушек - 17 секунд.

* * *

Прямо на рабочем месте в зоопарке арестован ежик-коррупционер.

Оперативники изъяли документы, по которым на его содержание ежегодно тратилось 14 миллионов рублей.

* * *

Британские ученые придумали зубные протезы, которые болят как настоящие зубы.

* * *

В фильмах жены всегда улыбаются, когда муж наливает к борщу рюмочку водки из графина. Перепробовал 5 жен, 18 графинов и 48 рюмок.

Что-то здесь не так!

* * *

Жизнь прекрасна и удивительна!

А что глаз дергается, так от удивления и дергается!

* * *

- Купите своей жене розы!

- У меня нет жены.

- Тогда своей невесте!

- Но у меня нет невесты…

- Купите-таки на радостях, что вы имеете такую спокойную жизнь…

* * *

Если в новой редакции ПДД запретят ездить на электросамокате в нетрезвом виде, придется его продать, потому что я в трезвом виде боюсь на нем ездить.

* * *

- Скажите, коллега, а вы Пауло Коэльо читали?

- Нет.

- Лох.

- А вы?

- Я первый спросил.

* * *

Если бы вы только знали, насколько монахи, хранящие обет молчания, ненавидят, когда в туалете выключают свет!

* * *

Залезли воры в квартиру Федора Конюхова... прикинь, а он дома!

* * *

Если писать шпаргалки на тысячных купюрах, то попытка преподавателя отобрать шпаргалку у студента - это уже вымогательство.

* * *

Отец уговаривает сына пойти в медицину:

- У тебя всегда будет работа. Вот если тебя посадят, ты даже на зоне будешь врачом!

* * *

Любопытно, но по количеству того, что россияне употребляют на Масленицу, масло занимает последнее место.

* * *

- Алло. Это центр занятости?

- Да.

- Можно у вас денег занять?

* * *

На самом деле люди ищут себе пару только из-за страха того, что одних их не пустят на ковчег.

* * *

- Дорогой, ты мне изменяешь?

- Только с некрасивыми и глупыми.

* * *

- Бэрримор, кто это ночью так жутко выл на болотах?

- Простите, сэр, накопилось.

* * *

Я очень ответственный человек. Если я что-нибудь начинаю и не завершаю, то чувствую себя весьма некомфортно.

Поэтому я стараюсь вообще ничего не делать, чтобы избежать таких неловких ситуаций.