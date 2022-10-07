Анекдоты: Если в субботу тебе ничего не хочется делать - значит, ты начинаешь постигать ценности иудаизма

- Приступаем к сдаче зачета!
- А учебниками пользоваться можно?
- Можно. Итак, стометровка для ребят - 14 секунд, для девушек - 17 секунд.
* * *
Прямо на рабочем месте в зоопарке арестован ежик-коррупционер.
Оперативники изъяли документы, по которым на его содержание ежегодно тратилось 14 миллионов рублей.
* * *
Британские ученые придумали зубные протезы, которые болят как настоящие зубы.
* * *
В фильмах жены всегда улыбаются, когда муж наливает к борщу рюмочку водки из графина. Перепробовал 5 жен, 18 графинов и 48 рюмок.
Что-то здесь не так!
* * *
Жизнь прекрасна и удивительна!
А что глаз дергается, так от удивления и дергается!
* * *
- Купите своей жене розы!
- У меня нет жены.
- Тогда своей невесте!
- Но у меня нет невесты…
- Купите-таки на радостях, что вы имеете такую спокойную жизнь…
* * *
Если в новой редакции ПДД запретят ездить на электросамокате в нетрезвом виде, придется его продать, потому что я в трезвом виде боюсь на нем ездить.
* * *
- Скажите, коллега, а вы Пауло Коэльо читали?
- Нет.
- Лох.
- А вы?
- Я первый спросил.
* * *
Если бы вы только знали, насколько монахи, хранящие обет молчания, ненавидят, когда в туалете выключают свет!
* * *
Залезли воры в квартиру Федора Конюхова... прикинь, а он дома!
* * *
Если писать шпаргалки на тысячных купюрах, то попытка преподавателя отобрать шпаргалку у студента - это уже вымогательство.
* * *
Отец уговаривает сына пойти в медицину:
- У тебя всегда будет работа. Вот если тебя посадят, ты даже на зоне будешь врачом!
* * *
Любопытно, но по количеству того, что россияне употребляют на Масленицу, масло занимает последнее место.
* * *
- Алло. Это центр занятости?
- Да.
- Можно у вас денег занять?
* * *
На самом деле люди ищут себе пару только из-за страха того, что одних их не пустят на ковчег.
* * *
- Дорогой, ты мне изменяешь?
- Только с некрасивыми и глупыми.
* * *
- Бэрримор, кто это ночью так жутко выл на болотах?
- Простите, сэр, накопилось.
* * *
Я очень ответственный человек. Если я что-нибудь начинаю и не завершаю, то чувствую себя весьма некомфортно.
Поэтому я стараюсь вообще ничего не делать, чтобы избежать таких неловких ситуаций.