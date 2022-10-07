Хлеб, золото, «Калибр»: Какой Путин принял Россию и какой сделал

А отпуск лидер любит проводить в Сибири - на сплаве или в горах. Фото: Владимир РОДИОНОВ/ТАСС

7 октября исполняется 70 лет Владимиру Путину. Человеку, который не просто изменил Россию, он ее построил такой, какая она есть. И чтобы ответить на вопрос, какими словами опишут в учебниках истории путинскую эпоху, давайте просто сравним страну, доставшуюся ему 22 года назад, и сегодняшнюю.

В БОЙ БЕЗ КОЗЫРЕЙ

С самого начала Путину пришлось действовать без козырей. Например, мы считаем золотым время правления Екатерины Великой, но оно началось, когда Россия была на подъеме, а соседи - Османская империя и Польский проект рушились.

Путин же пришел к власти, когда рушилась Россия. Средняя зарплата $50, пенсию задерживали по нескольку месяцев. Армия не реформирована, население в демографической яме. А главное - сама страна сыпалась на глазах - война на Кавказе и готовые отделиться другие республики.

Так что же изменил президент?

ПОБЕДА В ЧЕЧНЕ

1999-й, Россия унижена и раздавлена Хасавюртовским миром - проигрышем в первой чеченской войне. Боевики уже идут на захват Дагестана. Путин не только провел быструю и жесткую операцию, разбив террористов, он сделал так, что Чечня стала одним из самых преданных России регионов. И сейчас в операции на Украине чеченские отряды - заметнее многих других подразделений.

РЕФОРМЫ В ЭКОНОМИКЕ

Путин начал с того, что собрал команду, которая придумала налоговую и другие реформы, давшие бурный рост экономики начала 2000-х. Сейчас кажется, что плоская шкала подоходного налога в 13% была всегда. Но ее ввели именно в его время.

СШИВАНИЕ СТРАНЫ

Вольница региональных князьков, то и дело грозивших выходом из России, бодрила страну, но грозила разрушить ее, как Советский Союз. Казалось, брось спичку - и вспыхнут Татарстан, Башкирия, Якутия... Путин ввел институт полпредов, которые добились от регионов, чтобы их законы не противоречили российским. А князьков постепенно заменили губернаторы- технократы.

НАКОПЛЕНИЕ ЖИРКА

Вот здесь без исторических сравнений никак.

Правители в России всегда были либо воителями, либо строителями, либо просто давали народу пожить - накопить жирок. Когда царь или генсек совмещал сразу два качества, он входил в историю. Например, Петр Первый или Сталин много воевали и строили. Но и Петербург, и Беломорканал построены на костях, не говоря уж про потери в войнах. А правители, дававшие народу раздышаться, пожить без опричнины с ГУЛАГом, да еще с маслом в каше, великими почему-то не считались, но люди вспоминают о них с ностальгией. Как Брежнева.

Путин удивительно соединил все три качества.

Пожалуй, никогда еще в России у людей не было одновременно столько свобод и достатка. Раньше ведь как: либо талоны на колбасу в довесок к гласности, либо репрессии в придачу к снижению цен.

А материнского капитала, а льготной ипотеки, а поездок в Египет, Турцию и Таиланд почти как на дачу, а приличных иномарок почти в каждой семье никогда не было.

Подсчитано.

ХЛЕБ, ЗОЛОТО, «КАЛИБР»

Внезапно третьим союзником России после армии и флота стало сельское хозяйство. СССР грозил голод без закупки хлеба у проклятого Запада. Ельцинской России - без американских куриных окорочков («ножек Буша»). А теперь мы - сами мировые лидеры по экспорту зерна.

И кто бы мог предсказать, что у России будет столько золотовалютных резервов (см. «Подсчитано»).

И что мы обгоним Запад в военных технологиях. Сталин догонял с атомной бомбой. Хрущев - с ракетами. А цари - и вовсе с ружьями, которые «песком не чистят».

И вдруг у нас «Кинжалы» с «Посейдонами», которые США не могут ни перехватить, ни скопировать. Теперь они нас в этом догоняют.

ОЛИМПИАДА И ЧЕМПИОНАТ МИРА

Высшей точкой расцвета СССР считается Олимпиада-80 в Москве. Страна здорово потратилась и рискнула открыться всему миру. Но праздник того стоил.

Путин провел сразу два таких мегасобытия. Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу. Да что там. Это был чемпионат внутри нашей страны по улыбкам и открытости. Он дал нам понять, что мы можем быть лучше!

ВЕЛИКИЕ СТРОЙКИ

Многие не верили, что Крымский мост вообще может быть. На Украине до сих пор не верят. Его пытались строить и цари, и Сталин.

А дороги, которые в России всегда были бедой и только сейчас - приличными? Вплоть до автобанов.

А расширение БАМа?

А новые аэропорты?

А новый космодром?!

А трубопроводы «Сила Сибири», «Южный» и «Северные» потоки? Одних газопроводов построено больше, чем при СССР.

СИРИЯ

Впервые после развала Советского Союза Россия показала, что может вести успешные крупные военные операции по всему миру. Причем вопреки и американцам, и французам, и туркам, и террористам.

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Еще одна вечная беда России - стояние в очередях к чиновникам за справками. При Путине ввели сервис «Госуслуги», который разом обуздал бюрократию. Все (ну почти) можно сделать, не выходя из дома.

А еще есть МФЦ. Плюс много других госсервисов буквально в кармане - в смартфоне.

Уже признано, что Россия в цифровизации госуслуг сегодня первая в мире.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

Крымский мост, как и сам Крым, уже стал символом путинского времени. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ни одно государство в XXI веке не увеличивалось. Да и Россия после Сталина ничем не прирастала. От нее лишь откалывали - то Хрущев отдаст Крым, то Ельцин махнет рукой на союзные республики вместе с русским населением...

А при Путине Россия - возвращает. Исторически свое.

Сначала Крым с Севастополем. Теперь - и Донбасс с Херсоном и Запорожьем.

Глобальность этого поймут и оценят, видимо, уже следующие поколения. Но то, что в учебниках истории достижения Путина будут начинаться с Крыма и Новороссии, уже абсолютно ясно.