Родившая три месяца назад Тодоренко снялась в нижнем белье

Регина Тодоренко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Регина Тодоренко стала мамой три месяца назад: телеведущая родила своему мужу Владу Топалову второго сына. Долго засиживаться в декрете молодая мама не стала – она уже вовсю летает на съемки. В соцсетях Регина раскрыла свой нынешний вес и рассказала, как ей удалось быстро прийти в форму.

На своей странице Тодоренко опубликовала снимок в нижнем белье, продемонстрировав тонкую талию и плоский живот. Телеведущая гордо заявила, что она из тех женщин, которые «выходят из роддома как стройная, грациозная лань». По словам Тодоренко, чтобы быстро прийти в норму, она занималась спортом пять раз в неделю. Правда, ей пока так и не удалось вернуться к добеременному весу.

Телеведущая снялась в нижнем белье, продемонстрировав стройную фигуру. Фото: соцсети.

«Контрольное взвешивание. После вторых родов я достаточно быстро пришла в форму, но рубеж в 61 кг не могла преодолеть, хоть и занималась по четыре часа пять раз в неделю. И сегодня вес - 59,8 кг. Еще 3 кг и я буду в добеременном весе», - сообщила звезда "Орла и решки".

Уже через месяц после родов Регина вышла на работу. Но даже в командировки она теперь летает с малышом, поскольку кормит ребенка грудью. Первый сын Тодоренко и Топалова Миша родился в 2018 году в Москве, в городской клинической больнице №29. Когда у телеведущей подошел срок родить второго ребенка, она устроила домашние роды. Регина тогда жила на Бали и решила полностью довериться матушке-природе. Влад Топалов не стал отговаривать жену, и даже присутствовал при родах. В итоге телеведущая родила второго ребенка в ванне. Ее старший сын наблюдал за родами мамы, что весьма умилило Регину, но шокировало общественность, когда молодая мама рассказала об этом в соцсетях. Младший сын Регины и Влада появился на свет 9 июля. Супруги назвали ребенка Мир.

Регина раскрыла свой нынешний вес - 59 кило. Фото: соцсети.

Тренироваться до изнеможения, чтобы быстро похудеть, Регина решила не просто так. Ей нужно было оперативно восстановиться после родов ради нового проекта. В соцсетях Тодоренко объявила, что будет сниматься в шоу «Ледниковый период». Тренировки и выступления на льду отнимают много энергии и требуют хорошей физической подготовки. Но молодую маму это не пугает.

По словам Регины, предложение об участии в шоу поступило ей через 10 дней после рождения второго сына. Телеведущая, не раздумывая, согласилась. В «Ледниковом периоде» Тодоренко будет выступать в паре с фигуристом Александром Энбертом. Съемки программы стартовали 6 октября. Регина приехала на ледовую площадку вместе с маленьким сыном.