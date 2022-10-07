Военная спецоперация на Украине 7 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 октября 2022 года.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо сделать превентивную трепанацию черепа после его провокационных заявлений. Об этом заявил заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев после того, как Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по территории Российской Федерации. Медведев посоветовал психиатрам обратить внимание на состояние Владимира Зеленского.

Украина изменила список приоритетов относительно будущих поставок западного вооружения на фоне подготовки ВСУ к ведению боевых действий в зимних условиях, пишет издание Politico. По информации издания, Киев прежде всего желает получить от западных стран новые системы противовоздушной обороны.

ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии вблизи Энергодара, зафиксировано свыше 20 "прилетов", в частности, в районе ТЭС. По информации городских властей, данных о пострадавших пока не нет. Также украинские военные выпустили ракеты HIMARS по жилому дому в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб города.