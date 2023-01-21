Сергей Девятов, профессор истфака МГУ - о рассекреченном фотоальбоме Ленина: Малочисленная демонстрация 1 мая и массовый Крестный ход на Пасху…

Строй велосипедистов на Красной площади

…- Сергей Викторович, 21 января - день смерти Ленина. (Владимир Ильич скончался в этот день в 1924-м.) Скажите, это правда, что у вас есть альбом, который рабочие и крестьяне подарили вождю мирового пролетариата в 1919 году?

- Да, Саша, такой альбом существует.

Но у меня его, конечно же, нет.

-Если можно - немного о его истории.

- Долгие десятилетия альбом этот находился в музее - «Кабинет-квартира Ленина в Кремле» - на третьем этаже здания Кремлевского Сената. Собственно говоря, хранился в кабинете Владимира Ильича.

- Делал как-то оттуда репортаж – великолепный был музей! Я имел в виду что? Вот эти уникальнейшие фотографии, которые мы сейчас публикуем, их же никто пока еще не видел, кроме вас, меня и наших читателей. Я правильно говорю?

- В общем, конечно. Не без того.

- А вообще - рабочие и крестьяне - они для чего, с какой целью подарили Владимиру Ильичу это, прямо скажем, довольно странное собрание снимков?

- От имени рабочих и крестьян, насколько я понимаю, альбом Ленину дарил Моссовет.

Толщина альбома - сантиметров семь, это - довольно солидно по тем временам. А интересен он, прежде всего, тем, что там - довольно богатый набор карточек - всего более сотни - как бы сейчас сказали, разных стилей, выполненных с различных ракурсов, запечатлевших памятные события первых послереволюционных месяцев.

- Ну, что, давайте полистаем?

САМОКАТЧИКИ РЕВОЛЮЦИИ

- Прежде всего, меня удивила уникальнейшая фотография, я раньше нигде этого не видел даже, не знал про это.

Строй велосипедистов на Красной площади. Вот как бы вы прокомментировали эту мощную велолавину? Я только в Китае это увидел…

- На самом деле, это элемент военного парада того времени.

Кстати, обратите внимание, парадный строй движется от Спасской башни в сторону Исторического музея. То есть, не так, как проходят парады сегодня.

- Все наоборот. Так.

- Это колонна самокатчиков, тогда в России не было такого термина - велосипедисты. 1918 год.

- Чем они занимались революционные самокатчики?

- Функции у них были разные. Но, в первую очередь - это доставка донесений. По сути, это - связь.

-,Ну, машин же не было.

- Да, с машинами было, действительно, плох.

Если обратить внимание, все самокатчики - в военной форме. Но, самое интересное, у некоторых - сделанные из кожи мотоциклетные очки – то, что сейчас не принято у велосипедистов. А тогда считалось, что они перемещаются слишком быстро, поэтому нужно защищать глаза.

БОЛЬШЕВИКИ НИЗВЕРГЛИ И АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЕГО

- Потом, меня еще что удивило? Вот там стоят строительные леса и памятник. Это кому памятник? И что, его сооружают или, наоборот, разбирают, демонтируют?

- Ну, это достаточно известный памятник своего времени - императору Александру Третьему, который располагался у Храма Христа Спасителя. Кстати, на заднем плане виден сам этот Храм, еще не взорванный.

Дело в том, что тогда появился один из большевистских декретов, который в советской литературе именовался как ленинский план монументальной пропаганды. На самом деле, это указ о сносе памятников царям и их прислужникам, и - сооружение всякого рода монументов деятелям революционного движения.

- А это правда, что в альбоме, который дарили вождю, есть и фото, где Александр Третий - уже без головы? А голова императора - уже на земле…

- Да, такое фото в альбоме, действительно, есть..

О ЧЕМ ДУМАЛ ВОЖДЬ, ЛИСТАЯ ФОТОАЛЬБОМ?

- А что, Владимир Ильич листал этот альбом и рассматривал снимки с чувством глубокого удовлетворения?

- Я не могу сказать, с каким чувством рассматривал Владимир Ильич эти фотографии…

На самом деле, они достаточно ярко, скажем так, протоколируют жизнь в Кремле, в Москве, в России…

Но у Владимира Ильича наверняка возникали разные ассоциации по поводу конкретно этих снимков.

Вот есть фото – первомайские торжества в Москве.

На заднем плане - памятник Минину и Пожарскому (он стоял тогда не там, где - сейчас), здание ГУМа… Вот

штандарт с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

И - довольно немного людей.

А среди других фотографий этого же самого альбома - вид на Красную площадь со стороны Кремлевского проезда.

Огромные толпы людей. Есть фотография Святейшего Патриарха Тихона у Исторического музея.

А ещё - панорама… Пасха была поздней в 1918-м.

И вот - с хоругвями, с иконами люди идут крестным ходом.

На Красной площади - до Храма Василия Блаженного - море людей.

Учитывая то, что Владимир Ильич не был человеком православным и верующим, конечно, вот такое «фотосравнение» на страницах одного и того же альбома – наверное, о многом говорило. И говорило красноречиво.

Во всяком случае, - о том, что за православной церковью идет больше людей…

Так что какие-то негативные ассоциации, конечно, были.

- У Владимира Ильича?

- У Владимира Ильича.

- Ясно.

КАЛИНИН, ДЗЕРЖИНСКИЙ, СТАЛИН И МОЛОТОВ ХОРОНЯТ СВЕРДЛОВА

- Ещё вот здесь на двух фотографиях - похороны. Гроб несут - Калинин, Дзержинский… На заднем плане за плечом Калинина Молотов?

- Да, Молотов. Справа Бухарин. Просто, несколько засвеченное изображение. Дальше идет за спиной Калинина Каменев.

- Между Молотовым и Калининым?

- Нет, слева от Калинина, товарищ с бородой.

- Да, это кто? Каменев?

- Каменев.

- А это не Сталин:

- А за Каменевым идет Сталин, опустив голову, да.

- Очень интересно. И хоронят они?..

- Своего соратника Свердлова. Это начало 1919-го.

На двух фотографиях - похороны. Гроб несут - Калинин, Дзержинский, Молотов

КТО ПОВРЕДИЛ КУСОЧЕК НЕБА 1918-ГО

- Где теперь этот альбом?

- Как и все экспонаты из Кремля - в Музее -заповеднике «Горки Ленинские».

- А можно предположить, что в какие-то минуты Владимир Ильич листал этот альбом?

- Я думаю, да. Если вы посмотрите на тот же крестный ход на Красной площади, там заметно, что, когда сканировали эту фотографию, там дефект на фотографии. То есть, явно Ленин там и члены его семейства – Надежда Константиновна Крупская, его жена, младшая сестра Мария Ильинична Ульянова, явно интересовались этим альбомом.

- Они не собирались…

- Во всяком случае, следы использования здесь есть.

- Они не собирались эту фотокарточку отклеить?

- Нет, я не думаю, скорее всего, это просто неаккуратно повредили небольшой кусочек неба.

- Ну и просто благодаря этому альбому, удалось запечатлеть эпоху именно начала ленинского периода – 1918 год.

* * *

- Да, Саша, совершенно уникальный альбом, совершенно уникальный, к тому же, и подавляющее большинство фотографий, которые в нем собраны, просто не сохранилось.

- Вы имеете ввиду - фотографические пластинки, с помощью которых тогда делали снимки.

- Да. Ни стекол, ни самих изображений. А вот в альбоме, который подарили Ленину, они в виде фотоотпечаток существуют. Так что, это - памятник эпохи.

- Да, в этом я убедился. Спасибо вам огромное, Сергей Викторович.

- Спасибо вам.

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