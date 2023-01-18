Агата Муцениеце похвасталась фигурой в нескромном бикини

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Агата Муцениеце улетела на отдых в Дубай. Актриса проводит отпуск вместе с детьми – 10-летним сыном Тимофеем и 6-летней дочкой Мией. В соцсетях она опубликовала пляжное фото в бикини. Артистка сфотографировалась в очень открытом черном купальнике, не скрывавшем ее прелестей.

Микробикини обнажило татуировку на боку актрисы и пикантную родинку на ее груди.

«Мне подружки говорили, что, если не будет фоточек в купальнике, они отпишутся и не будут со мной разговаривать», - пошутила 33-летняя звезда сериала «Закрытая школа».

Артистка сфотографировалась в очень открытом черном купальнике, не скрывавшем ее прелестей. Фото: соцсети.

Подписчики Агаты Муцениеце восхитились ее точеной фигурой: «Красивая душа в красивом теле», «Фигура порядок, все на месте!», «Красотка», «Прекрасная фигура», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Муцениеце много внимания уделяет занятиям спортом: она старается не пропускать ежедневные пробежки и часто тренируется в спортзале. Кроме того, Агата сильно похудела во время съемок в телепроекте «Ледниковый период». Актриса каталась в паре с фигуристом Александром Энбертом. Им приходилось тренироваться на катке по нескольку часов в день.

В своих постах Агата призналась, что сейчас наконец по-настоящему наслаждается путешествиями с детьми. Сын и дочка достаточно подросли, чтобы звездная мама могла расслабиться и отдохнуть.

«Я думаю, как круто, что у меня уже такие большие дети. С ними сейчас так здорово путешествовать. Зашел, поел, сами вещи тащат. Обо мне еще могут позаботиться. А раньше как вспомнишь: коляски, памперсы, бутылочки, печеньки, с собой все эти влажные салфеточки, сухие. Это был ад! Не совсем, конечно, ад, но сейчас уже гораздо легче», - рассказала Агата.

Агата с детьми отдыхает в Дубае. Фото: соцсети.

Месяцем раньше в Дубае отдыхал ее бывший супруг Павел Прилучный. Актер устроил шикарный отдых для своей второй жены Зепюр Брутян, которая сейчас ждет ребенка. Павел и Зепюр познакомились в 2018 году на съемках сериала «В клетке», на тот момент Прилучный был женат на Муцениеце. Звезда «Мажора» прожил в браке с Агатой девять лет.

После развода с Муцениеце Прилучный нашел утешение в объятиях актрисы Мирославы Карпович, с которой встречался почти два года. Многие были уверены, что Павел сделает предложение именно Мирославе. Но нет – 34-летний Прилучный неожиданно для всех сыграл пышную свадьбу с 26-летней Брутян.