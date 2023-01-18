Премьер Нидерландов признал, что Западу придется восстанавливать отношения с Россией

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте Фото: REUTERS

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время своего визита в Соединенные Штаты рассказал о своем видении общего европейского будущего. Политик признал, что после окончания украинского конфликта странам Запада придется строить отношение с Россией, поскольку она является большой частью Европы и останется ей навсегда.

– Это самая большая страна в мире. Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения, – заявил Рютте, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Известно, что накануне выступления Рютте в аналитическом центре в ходе встречи с нидерландским премьером президент США Джо Байден призвал Европу к более активным действиям против России.

Ранее сообщалось, что Амстердам рассматривает возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, но окончательное решение по данному вопросу пока не принято.