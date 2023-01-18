Молодая австралийка стала долларовым миллиардером

Мелани Перкинс в свои 19 лет придумала приложение по дизайну Сanva

Что объединяет главу Facebook Марка Цукерберга, предпринимателя Стива Джобса и модель Кайли Дженнер? Все они в юном возрасте заработали свой первый миллиард!

И, как оказалось, для этого не нужно было рождаться вундеркиндом, достаточно поставить цели и идти к ним, ну и обладать бесстрашием.

Австралийка Мелани Перкинс в свои 19 лет придумала приложение по дизайну Сanva. Им легко может пользоваться любой. Среди пользователей оно получило прозвище «Photoshop для чайников».

Идея создания приложения пришла на ум девушке, когда она обучала студентов графическому дизайну. Он всегда давался пользователям тяжело, ведь разные его элементы разбросаны по целой куче сайтов и приложений

И тогда Мелани придумала единую дизайн-экосистему, которая интегрировала все примочки в одном месте.

Предпринимательские идеи Мелани генерировала с детства. В 14 лет она продавала шарфы на рынке, в 20-летнем возрасте открыла мини-типографию. Ради полной отдачи собственному делу Перкинс даже забрала документы из университета.

Первые заработанные $100 она инвестировала в свой новый проект, параллельно получив добрую сотню отказов от потенциальных инвесторов.

- Одна их самых важных вещей — знать, что отказ — это нормально. Это часть процесса, потому что как только вы привыкнете к этому, вы сможете заниматься чем угодно, пока не добьетесь успеха. - делится своим опытом молодая миллиардерша. – В проекте с Canva у нас не было одного, главного инвестора, как это обычно происходит. Почти все чеки были номиналом около $10000. Самое большое вложение — $250000. И это показывало, что инвесторы верят в наш успех.

На данный момент её приложение используют 200 млн. пользователей во всём мире. Прибыль Canva за 2021 год составила $500 миллионов, часть из которых Мелани пожертвовала на благотворительность.

Сейчас Перкинс, которой недавно исполнилось 35, является одной из самых состоятельных миллиардерш Зеленого континента.