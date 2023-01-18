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В мире18 января 2023 5:15

Зоопарк в Канаде запустил необычную акцию мести бывшим влюбленным

В канун Дня всех влюбленных можно именем бывших можно назвать тараканов
Юрий МАЙБОРОДА
Координаторы программы обещают после окончания акции поделиться именами для тараканов

Координаторы программы обещают после окончания акции поделиться именами для тараканов

Фото: Shutterstock

Ко Дню святого Валентина зоопарк в канадском Торонто запустил необычную акцию – всем желающим предлагается назвать таракана в честь человека, который вас бросил, и получить возможность отправить недругу электронный сертификат, подтверждающий присвоение конкретного имени малоприятному насекомому.

В администрации зоопарка уточнили, что выбор «жертв» для столь экзотического подарка практически неограничен – это могут быть бывшие партнеры, нелюбимые родственники, сослуживцы и даже начальство. В общем, все те, кто не заслуживает валентинок на праздник.

Зайдя на сайт зоопарка, нужно заполнить необходимые графы и оплатить услугу ($25), после чего будет предоставлена возможность скачать документ и отослать его по электронной почте. А можно даже распечатать и вручить лично.

По словам администрации Toronto Zoo Wildlife, все вырученные в ходе акции деньги будут направлены в пользу обитателей зоопарка.

Координаторы программы обещают после окончания акции поделиться именами для тараканов.

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