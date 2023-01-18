Зоопарк в Канаде запустил необычную акцию мести бывшим влюбленным

Координаторы программы обещают после окончания акции поделиться именами для тараканов Фото: Shutterstock

Ко Дню святого Валентина зоопарк в канадском Торонто запустил необычную акцию – всем желающим предлагается назвать таракана в честь человека, который вас бросил, и получить возможность отправить недругу электронный сертификат, подтверждающий присвоение конкретного имени малоприятному насекомому.

В администрации зоопарка уточнили, что выбор «жертв» для столь экзотического подарка практически неограничен – это могут быть бывшие партнеры, нелюбимые родственники, сослуживцы и даже начальство. В общем, все те, кто не заслуживает валентинок на праздник.

Зайдя на сайт зоопарка, нужно заполнить необходимые графы и оплатить услугу ($25), после чего будет предоставлена возможность скачать документ и отослать его по электронной почте. А можно даже распечатать и вручить лично.

По словам администрации Toronto Zoo Wildlife, все вырученные в ходе акции деньги будут направлены в пользу обитателей зоопарка.

Координаторы программы обещают после окончания акции поделиться именами для тараканов.