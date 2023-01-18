Стало известно, что находилось в тайнике арестованного главаря «Коза ностры» Маттео Мессины Денаро

30 лет в бегах Денаро жил в скромном доме в небольшом городке Кампобелло-ди-Мадзара на Сицилии Фото: REUTERS

Итальянская, арестовавшая находившегося в бегах главаря «Коза ностры» Маттео Мессину Денаро, с удивлением извлекла из его тайника в квартире не золото и бриллианты, а дизайнерскую одежду и дорогую парфюмерию.

Денаро, которого считают одним из последних «крестных отцов» итальянской мафии, скрывался от правосудия с 1993 года после того как получил целый ряд пожизненных сроков за причастность к громким убийствам. В частности, прокуроров Джованни Фальконе и Пао Борселлини, погибших от рук мафиози.

Удивительно, но долгое время из почти 30 лет в бегах Денаро жил в скромном доме в небольшом городке Кампобелло-ди-Мадзара на Сицилии.

Еще в свою бытность главарем мафии Денаро был известен своим пристрастием к дорогим вещам. По всей видимости, годы его не изменили – во время задержания на руке у мафиози красовались часы стоимостью 35 тысяч евро.

Подвела мафиози забота о здоровье – его задержали во время посещения частной клиники на окраине Палермо, куда он явился за результатами тестирования на коронавирус. Позже стало известно, что босс мафии проходил лечение от онкологического заболевания.

В прокуратуре Сицилии заявили, что продолжать лечение Денаро будет в тюремной больнице.