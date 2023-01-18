В США предлагают выплатить по $5 миллионов каждому взрослому чернокожему

Комитет по репарациям не нашел ничего более интересного, как предложить выплатить каждому совершеннолетнему афроамериканцу по $5 миллионов Фото: REUTERS

Несколько лет назад, на фоне массовых беспорядков, вызванных в США гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, мэрия американского Сан-Франциско спешно постановила создать специальный Комитет по репарациям, который должен был предложить модели возможных компенсаций потомкам черных рабов.

О расовом разнообразии особо не заботились, и все 14 членов этого комитета – чернокожие.

И вот этот комитет не нашел ничего более интересного, как предложить выплатить каждому совершеннолетнему афроамериканцу по $5 миллионов.

По мнению членов комитета, эта сумма «хоть как-то покроет те страдания и лишения», которые претерпели от белых рабовладельцев и их наследников потомки черных рабов.

Кроме многомиллионной одноразовой выплаты ее получателям также должны быть списаны все долги и кредиты.

«Такое решение выведет чернокожих из цикла долгов, и столетия разрушения черных общин должны быть заменены на столетия их восстановления», - заявили в комитете, также потребовав реализации еще одной программы сроком на 250 лет. В рамках этой программы малообеспеченные афроамериканцы должны получать по $97000 в год.

Стоит отметить, что в Калифорнии, в которой расположен Сан-Франциско, рабства никогда не было. А годовой бюджет этого города составляет $14 миллиардов, то есть если выплата репараций будет одобрена, то огромный совокупный расход, если учитывать только тех жителей города, которые идентифицируют себя как афроамериканцы, обойдется казне в $50 миллиардов.