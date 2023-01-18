Просьбы о помощи Украине и проклятия в адрес России. Жена Зеленского в Давосе взяла фальшивую ноту в своем плаче

Олена Зеленская, как и следовало образцовой свидомой украинке, все свое выступление посвятила плачевному состоянию Незалежной Фото: REUTERS

Проходящий сейчас в Давосе "Всемирный экономический форум" имеет три особенности, которые отличают его от предыдущих. В его работе не участвуют Россия и Китай, большая часть обсуждений касается ситуации на Украине. Но вместо Зеленского на форум приехала его жена.

Олена Зеленская, как и следовало образцовой свидомой украинке, все свое выступление посвятила плачевному состоянию Незалежной и необходимости оказать ей всяческую помощь в утилизации местного мужского населения. Мимоходом она отметилась по теме "климатической повестки", заявив, что не понимает, как можно, дескать обсуждать вопросы контроля климата, когда Украина в такой беде. Но основная часть ее речи касалась необходимости помощи со стороны Запада.

- Мы все понимаем, что Украина сейчас ведёт войну физически, но весь мир также ведёт эту борьбу морально. Нам всем нужна эта победа. Я бы, например, сказала вашим дочерям, что если вы устали и можете просто отдохнуть и сделать паузу, чтобы сказать: окей, мы больше не в этом, то представьте, что будет, если устанут украинцы? – спросила она и сама рассказала, что будет. - Мы тоже уставшие и морально, и физически, но что будет, если мы остановимся и скажем: "Всё, мы больше не играем, окей, будет как будет, решайте эту проблему сами, а мы поехали"? И все поехали куда-то в Америку или в Австралию, разъехались, и, пожалуйста, Европа, решайте эту проблему самостоятельно. У нас нет права на остановку, и очень надеемся, что вы тоже в себе почувствуете эту эмоцию.

В общем и целом, если логический вывод Олены Зеленской верен, то ничего страшного не произойдет. Потому что проблема Украины таким образом рассосется сама собой. Конечно, при условии, что Америка и та же Австралия согласятся принять такое количество беженцев из числа поклонников нацистских последователей Бандеры. Потому что уедут только они, а остальные останутся жить-поживать и добра наживать при власти, которая не будет заставлять их говорить на единственно правильном языке и проводить "фекальные" шествия в честь давно сдохших ублюдков.

Есть, правда, одно негативное последствие, по мнению жены президента Украины. При таком раскладе страны Запада потеряют все вложенное в Незалежную, все "инвестиции в Украину".

Вот только какие реальные инвестициях она имеет в виду? Если есть только скупка земли иностранными транснациональными компаниями, а все остальное – это поставка средств уничтожения: вооружения и боеприпасов.

- Вы уже так много помогали. Если сейчас остановиться, это будет означать, что вся предыдущая помощь была бесполезна. Потому что нельзя остановиться и перестать тушить пожар, когда ещё половина здания горит. Это будет означать, что сгорит всё здание, - обратилась она к присутствовавшим на ее выступлении и резюмировала: - Нельзя останавливаться на середине, потому что это означает, что ничего не сделано. Середины здесь нет. Или ничего, или всё.

А вот не надо было поджигать, пани Зеленская. Эту речугу ей надо было обратить в адрес своего супруга, который и поджег украинский "сарай". А вот это "или ничего, или все" – это озвучивание все того же лозунга "войны до последнего украинца", только в другой словесной обертке.

Плач Владимировны (отчество Олены) был бы не полон, если бы она не обвинила во всех нынешних бедах Россию. Но он оказался полон, без России не обошлось. Как поведала пани Зеленская, в росте националистических настроений в обществе, ставшее инкубатором для выращивания полноценных нацистов, виновата кто? Правильно, Россия.

- Они начинали свою агрессию с того, что начали называть нас националистами и так далее. На Украине не было так много националистов перед началом полномасштабного вторжения, насколько много их есть сейчас... Ты начинаешь защищать свою национальность, свою нацию. Когда нет агрессора, национальный порыв не настолько сильный. Они достигли того, что все наши дети будут националистами.

Можно подумать, это Россия сжигала людей заживо в Одессе, проводила "фекальные" шествия в честь главарей националистов и коллаборантов, чествовала нацистских пособников, издавала националистическую литературу, восхваляла гитлеровских преступников и устроила настоящий геноцид своих же граждан, живущих на востоке страны, воспитывала детей в лагерях нацистских последышей в их духе. А теперь пани Зеленская сетует, что их дети стали нациками, в которых они сами их превратили.

Затронув тему детей, мадам не смогла остановиться и вошла в раж, который наверняка одобрил бы основатель "Союза меча и орала", тоже в свое время двинувший речь о детях.

- Это не может радовать, когда твои дети знают, как отличить звук ракеты от звука собственной ПВО и от звука иранского дрона. Это не должны знать дети, а они знают, - рассказала мадам, "выжимая слезу". - У них нет никакой эмпатии к российским солдатам, к российскому политическому руководству и ко всем российским гражданам. Это изменится только тогда, когда эта страна поймёт, что нужно покаяться.

Про то, что покаяться надо Украине в первую очередь, она промолчала. Например, за тех, кто наполнил "Аллею ангелов" детскими могилами на Донбассе, за Порошенко, пообещавшего, что "дети Донбасса будут сидеть в подвалах", за экономическую блокаду, за перекрытие воды в Крым и Донбасс, за разрушенные дома и многое, что творилось с 2014-го. Про то, что дети Донбасса за эти почти 9 лет безошибочно научились отличать не только прилеты из орудий от минометных, но и различать, из какого калибры ударили (а это вам не "Герани" от "Калибра" отличать) пани Зеленская почему-то говорить не стала. Хотя по внешним признакам и похожа на женщину, но никакой эмпатии к людям и просто к детям у нее нет, только к своим. И слезы у нее крокодильи.